В Барнауле покажут умный и смешной спектакль об ожидании счастья "Вокзал на троих"

В комедии мир гламура и глянца сталкивается с проблемами реальной российской действительности

20 марта 2025, 13:00, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 3 мая 2025 года представят ярчайшую комедию характеров, главные роли в которой исполнят Илья Бледный, Олеся Железняк и Сергей Серов.

"Что произойдет, если в одно время в одном месте встретятся люди, которые ни при каких условиях, казалось бы, не могут оказаться рядом? Тем более за одним столом. В искрометно смешном спектакле мир гламура и глянца сталкивается с проблемами реальной российской действительности. Эта история – о нас сегодняшних, со всеми нашими страхами и надеждами", – говорится в анонсе.

"Вокзал на троих" – умный и смешной спектакль, в котором есть тонкий лиризм и постоянное ожидание счастья.