В Барнауле покажут мистический спектакль "Мастер и Маргарита" с Виктором Логиновым
Зрителей ожидают роскошные костюмы, лазерные шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров
10 сентября 2024, 17:15, ИА Амител
В Барнауле 16 сентября покажут спектакль о любви и предательстве "Мастер и Маргарита". На сцене Алтайского государственного музыкального театра развернется настоящее мистическое действо.
"Роскошные костюмы, лазерные шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене", – рассказали организаторы мероприятия.
В главной роли – российский актер и телеведущий Виктор Логинов, известный по сериалу "Счастливы вместе".
"Бессмертный роман Михаила Афанасьевича Булгакова представляю я вместе со своими друзьями, коллегами. Это спектакль о любви прежде всего. Приходите всей семьей, будем вас ждать", – обратился Логинов к жителям Барнаула.
Кстати, amic.ru приготовил сюрприз специально для читателей и поклонников артиста – Виктор Логинов ответил на наши вопросы в программе "Переговорка". Ждите интервью в ближайшие дни на сайте.
17:23:59 10-09-2024
Ага, сам Воланд сотоварищи приедет посмотреть. Жаль что Ленинского 302б нет, и 30 тоже не подходит... Но он найдет, я в нем уверен.
23:11:57 10-09-2024
Musik (17:23:59 10-09-2024) Ага, сам Воланд сотоварищи приедет посмотреть. Жаль что Лени... Постановки МиМ всегда сопровождают трагические странности.
Тов. Режиссер, вы к Батюшка сходите, а?
Ну та, то-се...
Сходили ужо, а?