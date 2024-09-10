В Барнауле покажут мистический спектакль "Мастер и Маргарита" с Виктором Логиновым

Зрителей ожидают роскошные костюмы, лазерные шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров

10 сентября 2024, 17:15, ИА Амител

Спектакль "Мастер и Маргарита" / Изображение: ligaart.ru

В Барнауле 16 сентября покажут спектакль о любви и предательстве "Мастер и Маргарита". На сцене Алтайского государственного музыкального театра развернется настоящее мистическое действо.

"Роскошные костюмы, лазерные шоу, мастерство художника по свету и блестящая игра актеров раздвинули тесную черноту и сделали, как казалось раньше, невозможное: самый знаменитый роман Булгакова наконец-то ожил на сцене", – рассказали организаторы мероприятия.

В главной роли – российский актер и телеведущий Виктор Логинов, известный по сериалу "Счастливы вместе".

"Бессмертный роман Михаила Афанасьевича Булгакова представляю я вместе со своими друзьями, коллегами. Это спектакль о любви прежде всего. Приходите всей семьей, будем вас ждать", – обратился Логинов к жителям Барнаула.

Кстати, amic.ru приготовил сюрприз специально для читателей и поклонников артиста – Виктор Логинов ответил на наши вопросы в программе "Переговорка". Ждите интервью в ближайшие дни на сайте.