НОВОСТИКультура

В Барнауле представят спектакль-комедию "Главная роль" в двух человеческих историях

Комедия ответит на все ваши даже самые не скромные вопросы

12 августа 2024, 17:40, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 6 ноября покажут спектакль "Главная роль" - комедию-буфф в двух историях по пьесе Леонида Зорина.

"Почти каждому из нас когда-нибудь хотелось побывать за кулисами, по другую сторону экрана, сыграть главную роль на Бродвее или выйти в качестве актера, режиссера на красную дорожку Каннского фестиваля. Не так ли? А что же на самом деле таит в себе театр? Какие они эти актеры, режиссеры, писатели? Где вдохновляются, берут идеи, как живут и на что готовы ради искусства и славы. Человеческая комедия "Главная роль" ответит на все ваши даже самые не скромные вопросы", - рассказали организаторы мероприятия.

В главых ролях: Александр Пашков, Петр Красилов, Анатолий Руденко, Глафира Тарханова.

В Барнауле покажут остросюжетный спектакль "Охота на мужчин" с неожиданной развязкой

Экстравагантная красотка знакомится с молодым интеллигентом и превращает его жизнь в настоящий хаос
НОВОСТИКультура
Барнаул Афиша культура театр

Комментарии 0

Лента новостей
Все новости

Новости партнеров