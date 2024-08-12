В Барнауле представят спектакль-комедию "Главная роль" в двух человеческих историях

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 6 ноября покажут спектакль "Главная роль" - комедию-буфф в двух историях по пьесе Леонида Зорина.

"Почти каждому из нас когда-нибудь хотелось побывать за кулисами, по другую сторону экрана, сыграть главную роль на Бродвее или выйти в качестве актера, режиссера на красную дорожку Каннского фестиваля. Не так ли? А что же на самом деле таит в себе театр? Какие они эти актеры, режиссеры, писатели? Где вдохновляются, берут идеи, как живут и на что готовы ради искусства и славы. Человеческая комедия "Главная роль" ответит на все ваши даже самые не скромные вопросы", - рассказали организаторы мероприятия.