В Барнауле покажут невероятно смешной спектакль "Любовь и голуби" с Эвелиной Бледанс

Яркая и лиричная история любви, в которой будут знакомые и полюбившиеся фразы, разлетевшиеся на цитаты

08 апреля 2025, 14:30, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 4 июня 2025 года представят яркую, лиричную и невероятно смешную историю любви, измен и прощений. Настоящая классика советского времени – спектакль "Любовь и голуби", в котором роль Раисы Захаровны исполнит Эвелина Бледанс. Любимых героев сыграют звезды российского театра и кино: Евгений Воскресенский, Сергей Мухин, Ася Бурлакова, Анастасия Савостина и другие.

"Одна из самых захватывающих историй любви советской ретроспективы по одноименной пьесе Владимира Гуркина, который показал, что через улыбку мы становимся сильными, через улыбку учимся прощать и верить, что любовь ждет каждого", – говорится в анонсе.

Сюжет, известный всем: в семье Кузякиных – скандал. Отец семейства, Василий Кузякин, страстно увлекся не только разведением голубей, но и местной примой – Раисой Захаровной. Курортный роман перевернет жизнь всех героев.