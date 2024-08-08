В Барнауле покажут остросюжетный спектакль "Охота на мужчин" с неожиданной развязкой
Экстравагантная красотка знакомится с молодым интеллигентом и превращает его жизнь в настоящий хаос
08 августа 2024, 12:10, ИА Амител
В Барнауле в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 13 ноября покажут спектакль "Охота на мужчин".
Главная героиня остросюжетной комедии - экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом и быстро погружает его в мощный водоворот событий. Жизнь нового знакомого превращается в настоящий хаос. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать.
"В спектакле есть все: изящный юмор, взрыв эмоций, неожиданные признания, коварство и, конечно, любовь. Неожиданная развязка еще раз подтвердит истину: будь осторожен со своими желаниями - они имеют свойство сбываться. Увлекательная, динамичная комедия придется по душе всем зрителям. А блистательный актерский состав спектакля принесет особый шарм в постановку и сделает просмотр незабываемым", - отмечают организаторы.
13:05:57 08-08-2024
Какая ещё неожиданная...? Мужики выгонят красотку и будет жить друг с другом...?
13:35:43 08-08-2024
Гость (13:05:57 08-08-2024) Какая ещё неожиданная...? Мужики выгонят красотку и будет жи... а можт как у шекспира - красотку задушат, 1-го зарежут на дуэли с 2-м, а второй увидит тень своего сводного отца и поедет крышей, и будет бродить по дождливому барнаулу
Чума на вас, изменники, убийцы!
Спасти бы мог; теперь ушла навек!
Корделия, Корделия, постой же!
Что ты сказала? - Голос у нее
Был нежный, тихий - чудный дар для женщин -
Раба, что вешал дочь, я заколол.