В Барнауле покажут остросюжетный спектакль "Охота на мужчин" с неожиданной развязкой

Экстравагантная красотка знакомится с молодым интеллигентом и превращает его жизнь в настоящий хаос

08 августа 2024, 12:10, ИА Амител

В Барнауле в Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 13 ноября покажут спектакль "Охота на мужчин".

Главная героиня остросюжетной комедии - экстравагантная красотка, о которой мечтает любой мужчина, только не собственный муж. В погоне за остротой чувств и яркими впечатлениями она знакомится с молодым интеллигентом и быстро погружает его в мощный водоворот событий. Жизнь нового знакомого превращается в настоящий хаос. Как выкрутиться из сложившейся ситуации? Это загадка, которою предстоит разгадать.