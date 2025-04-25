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В Барнауле покажут спектакль о маге-шарлатане и привидении "Не стреляйте в экстрасенса"

История о том, как жизнь знаменитого медиума вдруг превратилась в настоящий ад

25 апреля 2025, 17:15, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 14 октября 2025 года представят спектакль "Не стреляйте в экстрасенса" – комедийную историю о медиуме, который нечаянно вызвал дух умершего человека.

"Преуспевающий бизнесмен решил посмеяться над потусторонним миром и пригласил на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан случайно вызвал дух его умершего родственника. После этого жизнь для него превратилась в настоящий ад. Одна нелепость накладывается на другую, и он понимает, что шутить с привидениями ему вовсе не стоило", – говорится в анонсе.

В спектакле играют:

  • Мадам Аркати – Татьяна Кравченко (народная артистка РФ);
  • Доктор Бредмен – Александр Панкратов-Черный (народный артист РФ);
  • Чарльз Холидей – Евгений Папунаишвили;
  • Рут Холидей – Светлана Антонова;
  • Эдит, служанка – Анастасия Савицкая;
  • Эльвира – Александра Солянкина.

Возрастное ограничение: 16+

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Комментарии 1

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Гость

21:35:24 25-04-2025

Мага шарлатан - есть такой

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