В Барнауле покажут спектакль о маге-шарлатане и привидении "Не стреляйте в экстрасенса"

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 14 октября 2025 года представят спектакль "Не стреляйте в экстрасенса" – комедийную историю о медиуме, который нечаянно вызвал дух умершего человека.

"Преуспевающий бизнесмен решил посмеяться над потусторонним миром и пригласил на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан случайно вызвал дух его умершего родственника. После этого жизнь для него превратилась в настоящий ад. Одна нелепость накладывается на другую, и он понимает, что шутить с привидениями ему вовсе не стоило", – говорится в анонсе.