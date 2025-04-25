В Барнауле покажут спектакль о маге-шарлатане и привидении "Не стреляйте в экстрасенса"
История о том, как жизнь знаменитого медиума вдруг превратилась в настоящий ад
25 апреля 2025, 17:15, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 14 октября 2025 года представят спектакль "Не стреляйте в экстрасенса" – комедийную историю о медиуме, который нечаянно вызвал дух умершего человека.
"Преуспевающий бизнесмен решил посмеяться над потусторонним миром и пригласил на спиритический сеанс знаменитого медиума. Маг-шарлатан случайно вызвал дух его умершего родственника. После этого жизнь для него превратилась в настоящий ад. Одна нелепость накладывается на другую, и он понимает, что шутить с привидениями ему вовсе не стоило", – говорится в анонсе.
В спектакле играют:
- Мадам Аркати – Татьяна Кравченко (народная артистка РФ);
- Доктор Бредмен – Александр Панкратов-Черный (народный артист РФ);
- Чарльз Холидей – Евгений Папунаишвили;
- Рут Холидей – Светлана Антонова;
- Эдит, служанка – Анастасия Савицкая;
- Эльвира – Александра Солянкина.
Возрастное ограничение: 16+
21:35:24 25-04-2025
Мага шарлатан - есть такой