В Барнауле покажут спектакль о настоящих ценностях и поисках счастья "Блогерша"

Героине предстоит открыть не только мир новых возможностей, но и новую себя

06 мая 2025, 16:42, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 24 ноября 2025 года представят комедийный спектакль "Блогерша" – увлекательную историю о быте, любви и поисках счастья.

"Жизнь заботливой жены и матери, которая давно потеряла себя среди повседневных хлопот, превратилась в рутину. Но однажды все меняется – на пороге ее "уютного" дома появляются два харизматичных блогера. Они не только наполняют ее жизнь эмоциями, но и заставляют задуматься о настоящих ценностях, о том, что значит жить на полную катушку и чувствовать радость каждого мгновения", – говорится в анонсе.

Героине предстоит открыть не только мир новых возможностей, но и новую себя. Как изменится ее жизнь и сможет ли она обрести то, что давно искала?