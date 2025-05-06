В Барнауле покажут спектакль о настоящих ценностях и поисках счастья "Блогерша"
Героине предстоит открыть не только мир новых возможностей, но и новую себя
06 мая 2025, 16:42, ИА Амител
В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 24 ноября 2025 года представят комедийный спектакль "Блогерша" – увлекательную историю о быте, любви и поисках счастья.
"Жизнь заботливой жены и матери, которая давно потеряла себя среди повседневных хлопот, превратилась в рутину. Но однажды все меняется – на пороге ее "уютного" дома появляются два харизматичных блогера. Они не только наполняют ее жизнь эмоциями, но и заставляют задуматься о настоящих ценностях, о том, что значит жить на полную катушку и чувствовать радость каждого мгновения", – говорится в анонсе.
Героине предстоит открыть не только мир новых возможностей, но и новую себя. Как изменится ее жизнь и сможет ли она обрести то, что давно искала?
17:08:28 06-05-2025
Раньше были в почете : космонавты, врачи, учителя, миллиционеры, люди рабочих профессий, а теперь блогеры, они становятся директорами, членами партии, почетными гражданами....
18:08:32 06-05-2025
Гость (17:08:28 06-05-2025) Раньше были в почете : космонавты, врачи, учителя, милли... Но почему она такая страшная????
Это антиреклама, я так понял...
18:10:21 06-05-2025
Совсем долбанулись. Скоро дождемся фильмы про закладчиков