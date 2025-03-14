В Барнауле покажут спектакль о пронзительной любви с Еленой Яковлевой в главной роли

Случайная встреча оказывается судьбоносной для матери двоих детей

14 марта 2025, 13:30, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 22 мая 2025 года представят историю любви в двух действиях, главные роли в которой исполнят народная артистка России Елена Яковлева и Константин Юшкевич.

"Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу", – говорится в анонсе.

Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, которые меняют их навсегда. Франческа должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или перечеркнуть все и уехать с Робертом.