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В Барнауле покажут спектакль о пронзительной любви с Еленой Яковлевой в главной роли

Случайная встреча оказывается судьбоносной для матери двоих детей

14 марта 2025, 13:30, ИА Амител

В Алтайском краевом театре драмы им. В.М. Шукшина 22 мая 2025 года представят историю любви в двух действиях, главные роли в которой исполнят народная артистка России Елена Яковлева и Константин Юшкевич.

"Пронзительная история любви, случающейся один раз в жизни. Франческа живет с мужем и двумя детьми скучной, размеренной жизнью на ферме, пока около ее дома не останавливается автомобиль Роберта, талантливого фотографа, снимающего окрестные пейзажи для известного журнала. Муж и дети Франчески в отъезде, и она соглашается помочь Роберту найти дорогу", – говорится в анонсе.

Эта случайная встреча оказывается судьбоносной. Франческа и Роберт проводят вместе четыре дня, которые меняют их навсегда. Франческа должна решить, остаться ли ей преданной матерью и женой достойного человека, которого она никогда не любила, или перечеркнуть все и уехать с Робертом.

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Основа сюжета – мелодраматические отношения начинающей певицы и влюбленного в нее учителя музыки, скрывающего лицо под маской
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Комментарии 3

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Гость

13:59:14 14-03-2025

о пронзительной любви --- ей 63 года

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Гость

16:08:27 14-03-2025

Любви все возрасты покорны. Прохор Шаляпин пример.

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Гость

16:25:13 14-03-2025

Сюжет к/ф "Мосты округа Медисон"

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