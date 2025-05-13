В Барнауле покажут спектакль о решившем пожить ярко предпенсионере "Скупой папик"

В ДК Барнаула 21 октября 2025 года покажут комедийный спектакль "Скупой папик" с участием заслуженного артиста РСФСР Станислава Садальского и заслуженных артисток России Елены Воробей и Татьяны Орловой.

"Сергей, мужчина предпенсионного возраста, решил привнести разнообразие в свою жизнь, сделать ее поярче. Он отправляется ухаживать за молодой Зинкой. История не была бы так интересна, если бы Сергей был холост. Маргарита, его жена, делает ответный ход. И тут жизнь семейной пары превращается в комедийный театр. Каждое их действие – до колик смешная сцена", – говорится в анонсе.