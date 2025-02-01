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В Барнауле полицейские будут вылавливать пьяных водителей 1 и 2 февраля

Сотрудники ГАИ проводят рейд "Нетрезвый водитель"

01 февраля 2025, 09:39, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru
Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле в выходные 1 и 2 февраля сотрудники ГАИ будут искать пьяных автомобилистов, сообщили в МВД Алтайского края.

Дорожные полицейские проводят рейд "Нетрезвый водитель", направленный на профилактику ДТП с участием автолюбителей в состоянии опьянения.

В ведомстве призвали водителей строго соблюдать ПДД, быть благоразумными и беречь свою жизнь и жизни других граждан.

Барнаул проверки

Комментарии 12

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Гость

09:46:55 01-02-2025

Как они их выловят если те не врежутся ни в кого ?

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Гость

10:11:50 01-02-2025

Я трезвый езжу хуже пьяных.

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Гость

11:17:49 01-02-2025

Спасибо, что заранее предупредили- сегодня и завтра не сяду пьяный за руль.

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Гость

11:18:50 01-02-2025

Я конечно не специалист, но кажется если вылавливать их не два дня в месяц, эффективность мероприятия должна увеличиться

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Юс

12:19:48 01-02-2025

Не буду пить...не...лучше никуда не поеду, спасибо, что предупредили

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Гость

12:31:54 01-02-2025

Завтра до обеда покатаюсь, к вечеру накачу (у меня днюха будет), а в понедельник не поеду)) Нет у вас методов, против Кости Сапрыкина(с) )))

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Грыша

12:45:33 01-02-2025

Третьего бухану и вперёд

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Гость

12:51:09 01-02-2025

процедура оформления долгая.
один экипаж с синяком два час валандается, оформляет документы. второй экипаж сторожит его его машину, пока на освидетельствование возят.
сотрудников физически не хватает, штат нужно увеличивать.
камеры камерам, но бухих камеры не ловят.
живые люди нужны на дороге

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Юс

18:21:29 01-02-2025

С чувством юмора у минусователей, кажись, явная проблема)))

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Гость

18:31:26 01-02-2025

Недогайцы минусуют что ли? Или их родственники?

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Гость

18:43:03 01-02-2025

Гость (18:31:26 01-02-2025) Недогайцы минусуют что ли? Или их родственники?... Завелся какой-то паскудник, минусует всем подряд просто так. Сначала орудовал на Банкфаксе, теперь и здесь. Заходит, ставит дизлайки под всеми комментами и этим удовлетворяется.

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Гость

22:27:20 01-02-2025

каждый день их ловить и на месте превращать в девиц

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