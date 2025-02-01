В Барнауле полицейские будут вылавливать пьяных водителей 1 и 2 февраля

Сотрудники ГАИ проводят рейд "Нетрезвый водитель"

01 февраля 2025, 09:39, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле в выходные 1 и 2 февраля сотрудники ГАИ будут искать пьяных автомобилистов, сообщили в МВД Алтайского края.

Дорожные полицейские проводят рейд "Нетрезвый водитель", направленный на профилактику ДТП с участием автолюбителей в состоянии опьянения.

В ведомстве призвали водителей строго соблюдать ПДД, быть благоразумными и беречь свою жизнь и жизни других граждан.