В Барнауле полицейские будут вылавливать пьяных водителей 1 и 2 февраля
Сотрудники ГАИ проводят рейд "Нетрезвый водитель"
01 февраля 2025, 09:39, ИА Амител
Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru
В Барнауле в выходные 1 и 2 февраля сотрудники ГАИ будут искать пьяных автомобилистов, сообщили в МВД Алтайского края.
Дорожные полицейские проводят рейд "Нетрезвый водитель", направленный на профилактику ДТП с участием автолюбителей в состоянии опьянения.
В ведомстве призвали водителей строго соблюдать ПДД, быть благоразумными и беречь свою жизнь и жизни других граждан.
09:46:55 01-02-2025
Как они их выловят если те не врежутся ни в кого ?
10:11:50 01-02-2025
Я трезвый езжу хуже пьяных.
11:17:49 01-02-2025
Спасибо, что заранее предупредили- сегодня и завтра не сяду пьяный за руль.
11:18:50 01-02-2025
Я конечно не специалист, но кажется если вылавливать их не два дня в месяц, эффективность мероприятия должна увеличиться
12:19:48 01-02-2025
Не буду пить...не...лучше никуда не поеду, спасибо, что предупредили
12:31:54 01-02-2025
Завтра до обеда покатаюсь, к вечеру накачу (у меня днюха будет), а в понедельник не поеду)) Нет у вас методов, против Кости Сапрыкина(с) )))
12:45:33 01-02-2025
Третьего бухану и вперёд
12:51:09 01-02-2025
процедура оформления долгая.
один экипаж с синяком два час валандается, оформляет документы. второй экипаж сторожит его его машину, пока на освидетельствование возят.
сотрудников физически не хватает, штат нужно увеличивать.
камеры камерам, но бухих камеры не ловят.
живые люди нужны на дороге
18:21:29 01-02-2025
С чувством юмора у минусователей, кажись, явная проблема)))
18:31:26 01-02-2025
Недогайцы минусуют что ли? Или их родственники?
18:43:03 01-02-2025
Гость (18:31:26 01-02-2025) Недогайцы минусуют что ли? Или их родственники?... Завелся какой-то паскудник, минусует всем подряд просто так. Сначала орудовал на Банкфаксе, теперь и здесь. Заходит, ставит дизлайки под всеми комментами и этим удовлетворяется.
22:27:20 01-02-2025
каждый день их ловить и на месте превращать в девиц