Число ДТП и пострадавших в них людей уменьшилось в Алтайском крае в 2024 году

Чаще всего водители нарушали ПДД при проезде перекрестков

02 января 2025, 08:00, Антон Дегтярев

Автомобили в Барнауле / Фото: amic.ru

За 11 месяцев 2024 года в Алтайском крае случилось 2171 ДТП, в которых погибли 204 человека и 2835 были травмированы. Общее количество аварий по сравнению с тем же периодом 2023 года уменьшилось на 3,5% (с 2249 до 2171). Также на 3,7% снизилось число пострадавших (с 2943 до 2835) и на 6,8% – погибших (с 219 до 204). Об этом на пресс-конференции 28 декабря рассказал замначальника управления Госавтоинспекции Алтайского края Игорь Костюченко.

По данным на конец декабря 2024 года, 732 аварии произошли на территории Барнаула, в них погиб 21 человек, в том числе один ребенок. 934 человека получили ранения, включая 106 детей.

За 11 месяцев 2024 года основная часть ДТП произошла в городах и населенных пунктах – там случилось 1541 ДТП (75,7%). На региональных и межмуниципальных автомобильных дорогах края зарегистрировано 316 ДТП (15,5%), а на федеральных автодорогах (вне городов и населенных пунктах) – 173 ДТП (8,5%).

Основные причины ДТП в Алтайском крае в 2024 году следующие:

нарушение правил проезда перекрестков (163 ДТП);

нарушение правил проезда пешеходных переходов (147 ДТП);

несоответствие скорости конкретным условиям (100 ДТП);

неправильный выбор дистанции (46 ДТП);

выезд на полосу встречного движения (17 ДТП).

Также среди частых причин ДТП фигурирует нарушение правил обгона и нарушение требований сигнала светофоров.

На пешеходных переходах за 11 месяцев 2024 года случилось 270 ДТП, в которых восемь человек погибло и 271 получил травмы. С участием детей зарегистрировано 47 ДТП, в них пострадало 48 детей, погибших среди несовершеннолетних не было.