В Барнауле полицейские начали ловить неплательщиков штрафов

Сотрудники ГАИ проводят оперативно-профилактическое мероприятие "Должник"

11 февраля 2025, 15:22, ИА Амител

Работа Госавтоинспекции на улицах Барнаула / Фото: amic.ru

В Барнауле сотрудники ГАИ ищут водителей, которые вовремя не уплатили штрафы, сообщили в ведомстве.

Мероприятие "Должник" проходит на улицах города с 10 по 18 февраля. "Охота" на нарушителей ведется методом "сплошных проверок".

Дорожные полицейские напомнили, что по закону на уплату административного штрафа дается 60 дней со дня вступления в законную силу соответствующего постановления.

За просрочку грозит штраф в двукратном размере (но не меньше 1000 рублей), до 15 суток ареста или до 50 часов обязательных работ.