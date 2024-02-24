В Барнауле полицейские поймали подозреваемого в серийных кражах из автомобилей
Общая сумма ущерба от действий предполагаемого злоумышленника составила около 100 тысяч рублей
24 февраля 2024, 20:29, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей, сообщает "МВД Медиа".
С начала 2023 года в полицию обратился 21 местный житель с заявлениями о кражах в автомобилях. Неизвестный по ночам взламывал двери машин и похищал электроинструменты, магнитолы, видеорегистраторы и другие ценные вещи.
Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.
Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан – им оказался дважды судимый за кражи местный житель 1985 года рождения.
При осмотре его квартиры полицейские нашли около 165 похищенных предметов. Часть украденных вещей задержанный успел сбыть в ломбард и потратить выручку.
В отношении мужчина возбудили уголовные дела по статье "Кража", объединенные в одно производство. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.
20:40:46 24-02-2024
Подпиской о не выезде ангожировали вероятно продолжить серию.
14:06:43 25-02-2024
Гость (20:40:46 24-02-2024) Подпиской о не выезде ангожировали вероятно продолжить серию... ну всего 165 предметов нашли, не опасный))) Хотя вроде за похищенную еду сажают сразу, за палку колбасы там...
09:39:19 25-02-2024
На СВО чорта! В штурмовой отряд!