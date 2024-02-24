В Барнауле полицейские поймали подозреваемого в серийных кражах из автомобилей

Общая сумма ущерба от действий предполагаемого злоумышленника составила около 100 тысяч рублей

24 февраля 2024, 20:29, ИА Амител

В Барнауле полицейские задержали подозреваемого в серии краж из автомобилей, сообщает "МВД Медиа".

С начала 2023 года в полицию обратился 21 местный житель с заявлениями о кражах в автомобилях. Неизвестный по ночам взламывал двери машин и похищал электроинструменты, магнитолы, видеорегистраторы и другие ценные вещи.

Общая сумма ущерба составила около 100 тысяч рублей.

Во время оперативно-разыскных мероприятий подозреваемый был задержан – им оказался дважды судимый за кражи местный житель 1985 года рождения.

При осмотре его квартиры полицейские нашли около 165 похищенных предметов. Часть украденных вещей задержанный успел сбыть в ломбард и потратить выручку.

В отношении мужчина возбудили уголовные дела по статье "Кража", объединенные в одно производство. Фигуранту избрали меру пресечения в виде подписки о невыезде и надлежащем поведении, расследование продолжается.