В Рубцовске 19-летний парень попытался угнать автомобиль, используя свой аккумулятор
На молодого человека завели уголовное дело
24 февраля 2024, 13:20, ИА Амител
В Рубцовске 19-летний парень попытался угнать автомобиль, но попался полиции, сообщили в МВД Алтайского края.
Накануне в дежурную часть обратился 55-летний местный житель. Мужчина заявил о попытке угона своего ВАЗ-2106, который был припаркован у дома без аккумулятора.
По горячим следам полицейские нашли подозреваемого – им оказался 19-летний парень.
"Он пояснил, что принес свой аккумулятор, установил его на транспортное средство и хотел завести, чтобы прокатиться по ночному Рубцовску, однако сделать ему это не удалось", – рассказали в полиции.
В итоге на парня завели уголовное дело по статье 166 УК РФ ("Угон"). Максимальное наказание по ней предусматривает лишение свободы сроком до пяти лет.
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