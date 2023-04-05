В Барнауле полицейские с поличным поймали закладчицу

37-летняя жительница Первомайского района призналась в преступлении

05 апреля 2023, 13:59, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали с поличным 37-летнюю жительницу Первомайского района, которая раскладывала закладки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, у неё изъяли 25,3 грамма синтетического наркотика.

В настоящее время она дала признательные показания, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере").

Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.