В Барнауле полицейские с поличным поймали закладчицу
37-летняя жительница Первомайского района призналась в преступлении
05 апреля 2023, 13:59, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле задержали с поличным 37-летнюю жительницу Первомайского района, которая раскладывала закладки. Как сообщает пресс-служба ГУ МВД России по Алтайскому краю, у неё изъяли 25,3 грамма синтетического наркотика.
В настоящее время она дала признательные показания, в отношении подозреваемой возбуждено уголовное дело по ч. 3 ст. 30, п. "г" ч. 4 ст. 228.1 Уголовного кодекса Российской Федерации ("Покушение на сбыт наркотических средств в крупном размере").
Избрана мера пресечения в виде заключения под стражу. Женщине грозит до 20 лет лишения свободы.
14:15:54 05-04-2023
Неужели не понятно,что там денег не заработаешь,а только срок
14:43:57 05-04-2023
до 20 лет лишения свободы --- жестко.И все равно распространяют
14:54:25 05-04-2023
как по мне, то таких в расход нужно сразу. поймали на месте с поличным, пулю в лоб, в мешок и в яму. они идут спокойно на убийство наших детей, почему с ними нужно миндальничать?
15:41:27 05-04-2023
Элен без ребят (14:54:25 05-04-2023)как по мне, то таких в расход нужно сразу. поймали на месте ... Толку сажать курьеров, когда надо искать и сажать производителей этой дряни, а у них с органами свои отношения, вот и ловят эту мелочь пузатую. Еще бы разрешили наркоманов без их согласия помещать в лечебные учреждения, а то они живут, родственникам жизнь портят, а у нас государство все за права наркоманов и алкашей переживает, а не за права законопослушных граждан.
15:46:48 05-04-2023
Гость (15:41:27 05-04-2023)Элен без ребят (14:54:25 05-04-2023)как по мне, то таких в р... эта, как вы выражаетесь, мелочь пузатая и доносит наркоту до конечного потребителя. конечно я погорячилась с немедленным расходом. нужно сначала узнать адреса, пароли, явки и только тогда пулю в лоб.
17:15:51 05-04-2023
Элен без ребят (14:54:25 05-04-2023)как по мне, то таких в расход нужно сразу. поймали на месте ... Вы про дело Ивана Голунова читали? Парню повезло исключительно потому, что журналисты придали дело огласке. . А так бы лет 10 уже повешали за сбыт
15:35:46 05-04-2023
Все, причастных к наркотикам, надо пускать в расход сразу. А ещё надо пользоваться услугами стукачаей и щедро их оплачивать. Тогда ни одного нарика в РФ не останется.
15:48:39 05-04-2023
Не могу понять, почему полиция не садит барыг? Почему нельзя втереться в доверие и изъять крупную партию?
17:20:32 05-04-2023
Гость (15:48:39 05-04-2023)Не могу понять, почему полиция не садит барыг? Почему нельзя... Этим занимается не полиция, а ФСКН.
19:51:44 05-04-2023
Нефиг умничать. 5 апреля 2016 года Указом Президента Российской Федерации ФСКН России упразднена, а её функции и полномочия переданы в систему Министерства внутренних дел Российской Федерации с июня 2016 года, образовав объединённое Главное управление по контролю за оборотом наркотиков МВД России. Ликвидационная комиссия ФСКН России работала до 1 июля 2018 года
22:20:10 05-04-2023
Гость (19:51:44 05-04-2023)Нефиг умничать. 5 апреля 2016 года Указом Президента Российс... Значит оно сейчас занимается. ФСКН тоже было при МВД.
07:35:58 06-04-2023
ФСКН тоже было при МВД --- до 2016 была самостоятельная служба, потом сделали управлением внутри МВД