В Барнауле полицейские сопроводили до больницы мужчину, который поранился бензопилой
За помощью к правоохранителям обратилась супруга раненого
23 июля 2024, 15:10, ИА Амител
В Барнауле сотрудники ГАИ сопроводили до больницы мужчину, получившего серьезную травму, сообщили в МВД региона.
Лейтенанты полиции Максим Чанов и Денис Руйкис несли службу на Змеиногорском тракте и, только закончив оформление административного материала в отношении нарушителя, на обочине вдруг остановилась машина, из которой вышла обеспокоенная женщина. Она попросила помочь ей как можно быстрее довезти до больницы ее мужа, который сидел на заднем сиденье с истекающей кровью ногой после неудачной работы бензопилой.
"Понимая опасность промедления и учитывая существенное расстояние до ближайшей больницы, автоинспекторы немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили следовавший за ними автомобиль до медицинского учреждения", – рассказали в ведомстве.
В краевой клинической больнице врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, а экипаж продолжил службу на маршруте патрулирования.
15:18:39 23-07-2024
Полицейские конечно молодцы, что сопровождают пострадавших. Но, может лучше будет организовать движение так, чтобы люди сами могли не очень долго добираться до места назначения.
15:27:32 23-07-2024
Гость (15:18:39 23-07-2024) может лучше будет организовать движение так, чтобы люди сами могли не очень долго добираться до места назначения.. ... через каждые 5-10 км по больнице построить и врачами обеспечить?
15:37:00 23-07-2024
Гость (15:27:32 23-07-2024) через каждые 5-10 км по больнице построить и врачами обеспеч... Нет, дороги делать. Например, Ядринцева с А.Петрова и Красноармейский с Юрина соединить. Людям же не только в больницу, но и по другим делам надо.
16:20:01 23-07-2024
Ребята молодцы! Спасибо вам!!