В Барнауле полицейские сопроводили до больницы мужчину, который поранился бензопилой

За помощью к правоохранителям обратилась супруга раненого

23 июля 2024, 15:10, ИА Амител

Лейтенанты полиции Максим Чанов и Денис Руйкис / Фото: МВД Алтайского края

В Барнауле сотрудники ГАИ сопроводили до больницы мужчину, получившего серьезную травму, сообщили в МВД региона.

Лейтенанты полиции Максим Чанов и Денис Руйкис несли службу на Змеиногорском тракте и, только закончив оформление административного материала в отношении нарушителя, на обочине вдруг остановилась машина, из которой вышла обеспокоенная женщина. Она попросила помочь ей как можно быстрее довезти до больницы ее мужа, который сидел на заднем сиденье с истекающей кровью ногой после неудачной работы бензопилой.

"Понимая опасность промедления и учитывая существенное расстояние до ближайшей больницы, автоинспекторы немедленно сообщили о нештатной ситуации в дежурную часть и, включив специальные световые и звуковые сигналы, сопроводили следовавший за ними автомобиль до медицинского учреждения", – рассказали в ведомстве.

В краевой клинической больнице врачи оказали пострадавшему необходимую помощь, а экипаж продолжил службу на маршруте патрулирования.