В Барнауле полицейские сопроводили до больницы отца мальчика, которому оторвало палец

Ребенок получил травму во время ремонта мотоцикла

05 июля 2024, 08:45, ИА Амител

Лейтенанты полиции Руслан Ожаев и Денис Руйкис / Кадр из видео: t.me/mvd222

Барнаульские автоинспекторы, лейтенанты полиции Руслан Ожаев и Денис Руйкис, сопроводили до больницы подростка, получившего серьезное увечье, рассказали в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

"На светофоре с экипажем ДПС поравнялась машина, и взволнованный водитель попросил помочь ему добраться до больницы. Мужчина пояснил, что везет своего 14-летнего сына, которому во время ремонта мотоцикла оторвало палец. Мальчик истекал кровью и нуждался в экстренной медицинской помощи", – рассказали в ведомстве.

Автоинспекторы тут же доложили в дежурную часть о нештатной ситуации, включили сирену с мигалками и сопроводили следовавший за ними автомобиль до краевой клинической детской больницы, где мальчику оказали медпомощь. Сейчас ему ничто не угрожает.

Отец поблагодарил сотрудников полиции за содействие и подробно рассказал, как так вышло, что мальчик лишился пальца.

"Мой сын гостил в Тальменке и помогал с ремонтом мотоцикла моему племяннику. По неосторожности получил травму, после чего ребята самостоятельно вызвали скорую помощь, но в Тальменской ЦРБ смогли только обезболить, сложить остатки пальца в мешочек и отправить ребенка в Барнаул, причем не на скорой помощи, а на собственном автомобиле", – цитирует его "Инцидент Барнаул".

В итоге дедушка повез ребенка в сторону города, а отец выехал навстречу и затем пересадил пострадавшего сына к себе. Позвонив в скорую, их направили в травмпункт на ул. Гущина, 179. Однако на въезде в город навигатор показывал, что из-за вечернего часа пик до медучреждения ехать 57 минут.

На первом светофоре отец заметил экипаж ГАИ и попросил сотрудников сопроводить до больницы, на что те отреагировали незамедлительно. "Я не перестану выражать благодарность сотрудникам за проявленное внимание. Огромное им спасибо", – заключил отец ребенка.