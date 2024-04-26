В Барнауле полицейские спасли сбережения 80-летней женщины от "прокурора Москвы"
Мошенник убедил пенсионерку перечислить деньги на "безопасный счет"
26 апреля 2024, 13:25, ИА Амител
В Барнауле сотрудники ДПС предотвратили хищение 400 тысяч рублей у пожилой женщины, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.
В полицию позвонил родственник 80-летней горожанки и рассказал, что аферист убедил пенсионерку вызвать такси, в банке снять сбережения и перевести на "безопасные счета".
"На розыск автомобиля, на котором передвигалась женщина, незамедлительно были направлены старший лейтенант полиции Павел Изотов и лейтенант полиции Павел Слащев", – отметили в ведомстве.
Автоинспекторы обнаружили машину возле отделения банка на проспекте Ленина. Пенсионерка в этот момент пыталась перечислить деньги через банкомат. Правоохранители подошли к ней и отговорили от проведения финансовой операции.
"Женщина рассказала стражам правопорядка, что действовать таким образом ее убедил мужчина, представившийся по телефону прокурором города Москвы", – рассказали в ведомстве.
Горожанка поблагодарила правоохранителей за оперативность, внимательность и профессионализм.
13:48:25 26-04-2024
Моменты же не любят прокуроров. Вот и этому всё испортили
14:26:02 26-04-2024
Боремся со следствием. Надо "брать колл-центры", что бы подобного не было. Не могу поверить что это не возможно, напрашивается вопрос что это выгодно.
16:00:17 26-04-2024
Нашли новость. Мне такие звонят через день. Тещу два дня назад в Сбербанке кассирша отговорила деньги мошенникам переводить, дай ей бог здоровья! Сегодня коллега весь обед, хихикая, переписывался с мошенником, который ему "типа с аккаунта начальника" пытался ЦУ давать. Ответственности то реально никакой. Гайки заворачивать надо.
17:20:30 26-04-2024
Проблема в том что мы уже привыкли к телефонным мошенникам, а правоохранители бесполезны потому что не способны их находить или не хотят. Я два раза писал заявы в ментовке на мошенников по телефону, толку 0...