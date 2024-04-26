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В Барнауле полицейские спасли сбережения 80-летней женщины от "прокурора Москвы"

Мошенник убедил пенсионерку перечислить деньги на "безопасный счет"

26 апреля 2024, 13:25, ИА Амител

Лейтенанты полиции Павел Изотов и Павел Слащев / Фото: 22.мвд.рф
Лейтенанты полиции Павел Изотов и Павел Слащев / Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле сотрудники ДПС предотвратили хищение 400 тысяч рублей у пожилой женщины, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию позвонил родственник 80-летней горожанки и рассказал, что аферист убедил пенсионерку вызвать такси, в банке снять сбережения и перевести на "безопасные счета".

"На розыск автомобиля, на котором передвигалась женщина, незамедлительно были направлены старший лейтенант полиции Павел Изотов и лейтенант полиции Павел Слащев", – отметили в ведомстве.

Автоинспекторы обнаружили машину возле отделения банка на проспекте Ленина. Пенсионерка в этот момент пыталась перечислить деньги через банкомат. Правоохранители подошли к ней и отговорили от проведения финансовой операции.

"Женщина рассказала стражам правопорядка, что действовать таким образом ее убедил мужчина, представившийся по телефону прокурором города Москвы", – рассказали в ведомстве.

Горожанка поблагодарила правоохранителей за оперативность, внимательность и профессионализм.

Барнаул Мошенники

Комментарии 4

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Гость

13:48:25 26-04-2024

Моменты же не любят прокуроров. Вот и этому всё испортили

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Гость

14:26:02 26-04-2024

Боремся со следствием. Надо "брать колл-центры", что бы подобного не было. Не могу поверить что это не возможно, напрашивается вопрос что это выгодно.

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Михаил

16:00:17 26-04-2024

Нашли новость. Мне такие звонят через день. Тещу два дня назад в Сбербанке кассирша отговорила деньги мошенникам переводить, дай ей бог здоровья! Сегодня коллега весь обед, хихикая, переписывался с мошенником, который ему "типа с аккаунта начальника" пытался ЦУ давать. Ответственности то реально никакой. Гайки заворачивать надо.

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Николай

17:20:30 26-04-2024

Проблема в том что мы уже привыкли к телефонным мошенникам, а правоохранители бесполезны потому что не способны их находить или не хотят. Я два раза писал заявы в ментовке на мошенников по телефону, толку 0...

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