В Барнауле полицейские спасли сбережения 80-летней женщины от "прокурора Москвы"

Мошенник убедил пенсионерку перечислить деньги на "безопасный счет"

26 апреля 2024, 13:25, ИА Амител

Лейтенанты полиции Павел Изотов и Павел Слащев / Фото: 22.мвд.рф

В Барнауле сотрудники ДПС предотвратили хищение 400 тысяч рублей у пожилой женщины, сообщает ГУ МВД по Алтайскому краю.

В полицию позвонил родственник 80-летней горожанки и рассказал, что аферист убедил пенсионерку вызвать такси, в банке снять сбережения и перевести на "безопасные счета".

"На розыск автомобиля, на котором передвигалась женщина, незамедлительно были направлены старший лейтенант полиции Павел Изотов и лейтенант полиции Павел Слащев", – отметили в ведомстве.

Автоинспекторы обнаружили машину возле отделения банка на проспекте Ленина. Пенсионерка в этот момент пыталась перечислить деньги через банкомат. Правоохранители подошли к ней и отговорили от проведения финансовой операции.

"Женщина рассказала стражам правопорядка, что действовать таким образом ее убедил мужчина, представившийся по телефону прокурором города Москвы", – рассказали в ведомстве.

Горожанка поблагодарила правоохранителей за оперативность, внимательность и профессионализм.