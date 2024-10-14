На линии находятся все маршруты, однако возможны небольшие задержки

14 октября 2024, 07:39, ИА Амител

Трамваи в Барнауле / Фото: amic.ru

В Барнауле полностью восстановили движение электротранспорта. Об этом сообщает пресс-центр мэрии краевой столицы.

МУП "Горэлектротранс" закончил работы по очистке контактной сети. В связи с этим движение трамваев и троллейбусов возобновлено. На линии находятся все маршруты, однако возможны небольшие задержки в графике.

Напомним, что в ночь на 12 октября в Барнауле прошел ледяной дождь. В результате движение электротранспорта было полностью заблокировано.