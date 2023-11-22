В Барнауле посыльного мошенников отправили под стражу за обман четырех пенсионерок
Действуя по указаниям нанимателей, он переводил чужие сбережения на счета аферистов
22 ноября 2023, 10:38, ИА Амител
В Алтайском крае 19-летний парень, желая подзаработать на обмане пенсионеров, забрал 1 млн рублей у четырех пожилых людей, сообщает региональное МВД.
Накануне с жалобой в полицию обратилась пенсионерка из Барнаула, которой на телефон позвонила неизвестная женщина и плачущим голосом представилась внучкой.
"Пояснила, что совершила аварию, и по ее вине пострадал человек. Чтобы избежать привлечения к ответственности и возместить компенсацию пострадавшему, попросила у пенсионерки все имеющиеся деньги", – рассказали в ведомстве.
Пожилая женщина поверила, собрала 150 тысяч рублей и передала прибывшему к ней парню. Потом поняла, что стала жертвой мошенников.
Правоохранители оперативно задержали 19-летнего местного жителя, который, как оказалось, до этого обманул еще трех пенсионеров. В общей сумме он получил около 1 млн рублей.
"Такую работу посыльный мошенников нашел в одном из мессенджеров. Действуя по указаниям нанимателей, он переводил сбережения на счета злоумышленников", – отметили в МВД.
11:00:35 22-11-2023
Такую работу посыльный мошенников нашел в одном из мессенджеров. Действуя по указаниям нанимателей, он переводил сбережения на счета злоумышленников Надо просто проверить счета. Если счета украинские то он переводил деньги СБУ. А это совсем другая статья. Финансирование террористов - вот как это называется. 25 лет#
12:35:29 22-11-2023
Гость (11:00:35 22-11-2023) Такую работу посыльный мошенников нашел в одном из мессендже... какой мусор у вас в голове. Как можно такое придумать, чтоб мошенник поддерживал армию своей страны?
11:58:07 22-11-2023
Когда уже будем читать, что поймали организаторов.
12:08:11 22-11-2023
А перезвонить внучке не пробовала?
12:08:37 22-11-2023
Деньги налом дома лежали, в банке?
12:28:34 22-11-2023
Гость (12:08:37 22-11-2023) Деньги налом дома лежали, в банке?... Лежали. Вас что-то не устраивает?
14:30:26 22-11-2023
Деньги налом дома лежали, в банке?... У меня тоже дома лежат. Налом. Много. Банкам не доверю никогда.
12:26:03 22-11-2023
Про бабушек какой то анекдот. Но ведь правда. Похоже сильно в старости тупеют. Но деньги найти ума хватает. Как это сочетается.
12:29:09 22-11-2023
Смогли же поймать. Ушел и ушел. Нашли. Могут
10:22:58 23-11-2023
Состарить его по-быстрому и к зеркалу