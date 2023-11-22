В Барнауле посыльного мошенников отправили под стражу за обман четырех пенсионерок

Действуя по указаниям нанимателей, он переводил чужие сбережения на счета аферистов

22 ноября 2023, 10:38, ИА Амител

В Алтайском крае 19-летний парень, желая подзаработать на обмане пенсионеров, забрал 1 млн рублей у четырех пожилых людей, сообщает региональное МВД.

Накануне с жалобой в полицию обратилась пенсионерка из Барнаула, которой на телефон позвонила неизвестная женщина и плачущим голосом представилась внучкой.

"Пояснила, что совершила аварию, и по ее вине пострадал человек. Чтобы избежать привлечения к ответственности и возместить компенсацию пострадавшему, попросила у пенсионерки все имеющиеся деньги", – рассказали в ведомстве.

Пожилая женщина поверила, собрала 150 тысяч рублей и передала прибывшему к ней парню. Потом поняла, что стала жертвой мошенников.

Правоохранители оперативно задержали 19-летнего местного жителя, который, как оказалось, до этого обманул еще трех пенсионеров. В общей сумме он получил около 1 млн рублей.