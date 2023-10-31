В Барнауле у 91-летнего ветерана ВОВ похитили сбережения молодые помощники мошенников
Пожилому человеку сказали, что его дочь стала виновницей ДТП
31 октября 2023, 11:00, ИА Амител
В Алтайском крае задержали и отправили под стражу двух молодых людей, похитивших сбережения у ветерана ВОВ, сообщает региональное МВД.
С жалобой в полицию обратился 91-летний житель Барнаула, которому накануне на домашний телефон позвонила незнакомка и представилась следователем.
"Она сообщила, что его дочь нарушила правила дорожного движения, в результате чего в ДТП пострадала девушка, которой теперь требуется дорогостоящее лечение. Сама виновница аварии, по ее словам, тоже находится в больнице", – рассказали в ведомстве.
Незнакомка заявила, что во избежание наказания необходимо 1,5 млн рублей. У пенсионера было только 300 000 рублей.
Аферистка распорядилась отправить за деньгами курьера. Чтобы за это время ветеран не успел позвонить дочери, предложила под диктовку написать заявление с просьбой прекратить разбирательство по факту ДТП.
Через некоторое время к пенсионеру пришел молодой человек, который забрал деньги, постельное белье и иные принадлежности для якобы пострадавшей дочери в больницу.
"После пенсионер позвонил на работу дочери, чтобы предупредить коллег, что она попала в больницу. Обман вскрылся", – отметили в МВД.
Полицейские задержали двух жителей Алтайского края – 19 и 23 лет, которые в Барнауле снимали квартиру. Ранее они обманули другого пенсионера на 100 тысяч рублей. Роли они распределили так: один заходил за деньгами, а другой перечислял на счет мошенников.
Молодых людей отправили под стражу. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.
11:08:18 31-10-2023
Рассматривать, как особо циничное преступление, запретить УДО, и прочие смягчения, для этих гавриков!
11:28:15 31-10-2023
Гость (11:08:18 31-10-2023) Рассматривать, как особо циничное преступление, запретить УД... Делапуты из ГД недавно отклонили такое предложение. Бдительно стоят на страже интересов жуликов и воров...
11:51:36 31-10-2023
Хм. Тут где-то вкралась досадная ошибка. Если деду 91 год, то на начало ВОВ ему было 9 лет. Когда война закончилась, ему было 13...
11:57:14 31-10-2023
Гость (11:51:36 31-10-2023) Хм. Тут где-то вкралась досадная ошибка. Если деду 91 год, т... попробуйте почитать закон "о ветеранах" или просто загуглите вопрос "кого приравняли к ветеранам ВОВ?" там все расписано.
13:09:05 31-10-2023
Гость (11:57:14 31-10-2023) попробуйте почитать закон "о ветеранах" или просто загуглите... Ветераны ВОВ и "лица, приравненные к ветеранам ВОВ"- всё-таки несколько разные понятия, или русский язык настолько изменился за последнее время, что пишем "Барнаул", а читаем "Новоалтайск"?
14:48:26 31-10-2023
В этом году сосед, которому 90+, рассказывал про аналогичный случай. Звонили на домашний и на мобильный, "сын попал в беду". Занимали телефоны, не давали перезвонить. Хорошо, сын сам навестил отца, заявлять не стали. Моё мнение -мошенники получают сведения из управляющих компаний. Не знаю, каким образом, но в УК известны состав семьи и телефоны, жители обращаются по разным вопросам.
17:43:07 31-10-2023
Гость (14:48:26 31-10-2023) В этом году сосед, которому 90+, рассказывал про аналогичный... Возможно, сливают сведения о тех, кто жаловался на свою Управляшку
14:50:18 31-10-2023
Почему ветеран "ВОВ", клюнул на такую клюкву, которая гуляет по России много лет? Не жалко таких лохов
15:04:33 31-10-2023
Гость (14:50:18 31-10-2023) Почему ветеран "ВОВ", клюнул на такую клюкву, которая гуляет... Вот доживите до 90+, там и посмотрим на что Вы клевать будете.
15:42:31 31-10-2023
Гость (15:04:33 31-10-2023) Вот доживите до 90+, там и посмотрим на что Вы клевать будет... Не угадал товарищ. Мне до 90 какой то десяток лет отделяет, но эту байку жуликой и другие уловки помню и не клюю......
16:55:08 31-10-2023
Гость (15:42:31 31-10-2023) Не угадал товарищ. Мне до 90 какой то десяток лет отделяет, ... Но с головой у вас уже не порядок, судя по вашим комментариям.
16:49:05 31-10-2023
«Ветеранами Великой Отечественной войны являются лица, принимавшие участие в боевых действиях по защите Отечества или обеспечении воинских частей действующей армии в районах боевых действий; лица, проходившие военную службу или проработавшие в тылу в период Великой Отечественной войны 1941–1945 годов не менее шести месяцев". Возможно, что работал в тылу не менее шести месяцев во время ВОВ в детском возрасте.