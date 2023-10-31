В Барнауле у 91-летнего ветерана ВОВ похитили сбережения молодые помощники мошенников

Пожилому человеку сказали, что его дочь стала виновницей ДТП

31 октября 2023, 11:00, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Алтайском крае задержали и отправили под стражу двух молодых людей, похитивших сбережения у ветерана ВОВ, сообщает региональное МВД.

С жалобой в полицию обратился 91-летний житель Барнаула, которому накануне на домашний телефон позвонила незнакомка и представилась следователем.

"Она сообщила, что его дочь нарушила правила дорожного движения, в результате чего в ДТП пострадала девушка, которой теперь требуется дорогостоящее лечение. Сама виновница аварии, по ее словам, тоже находится в больнице", – рассказали в ведомстве.

Незнакомка заявила, что во избежание наказания необходимо 1,5 млн рублей. У пенсионера было только 300 000 рублей.

Аферистка распорядилась отправить за деньгами курьера. Чтобы за это время ветеран не успел позвонить дочери, предложила под диктовку написать заявление с просьбой прекратить разбирательство по факту ДТП.

Через некоторое время к пенсионеру пришел молодой человек, который забрал деньги, постельное белье и иные принадлежности для якобы пострадавшей дочери в больницу.

"После пенсионер позвонил на работу дочери, чтобы предупредить коллег, что она попала в больницу. Обман вскрылся", – отметили в МВД.

Полицейские задержали двух жителей Алтайского края – 19 и 23 лет, которые в Барнауле снимали квартиру. Ранее они обманули другого пенсионера на 100 тысяч рублей. Роли они распределили так: один заходил за деньгами, а другой перечислял на счет мошенников.

Молодых людей отправили под стражу. Возбуждены уголовные дела по факту мошенничества.