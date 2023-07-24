В Барнауле после дождя появился "вход в страну чудес" возле канализации
Жители дома боятся провалиться, когда подходят к подъезду
24 июля 2023, 13:30, ИА Амител
Ямы во дворе в Барнауле / Фото: vk.com/incident22
Жители дома № 19 по улице Сухэ-Батора пожаловались на ямы во дворе, куда они боятся провалиться, сообщает "Инцидент Барнаул".
"Около двух лет проваливается яма возле канализационного люка. Периодически ее засыпают песком. Но через две недели она снова проваливается вместе с асфальтированной дорожкой, идущей к подъезду", – рассказала местная жительница.
Она отметила, что после прошедшего накануне дождя появилась вторая яма.
"Страшно подходить к подъезду. Может быть все-таки кто-то решит вопрос не песком. Или нужно ждать, чтобы кто-нибудь пострадал?" – возмутилась женщина.
13:37:56 24-07-2023
Что значит решит вопрос не песком?! Африканскими шаманами что ли? Или бабкиными приворотами? Канализационный колодец сделать герметичным и да, засыпать песком:)
16:38:33 24-07-2023
Да у нас и водопад был, реальный водопад, возле дома Попова 186, когда вода вся бурным потоком заливала яму, в которой строители пытаются уже наверное скоро месяц как поменять трубы. И теперь трубы положат в эту жижу, а что, они ж железные, им "ничего не будет", просто сгниют быстро и все, зато работа строителям будет снова, красота.