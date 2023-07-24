В Барнауле после дождя появился "вход в страну чудес" возле канализации

Жители дома боятся провалиться, когда подходят к подъезду

24 июля 2023, 13:30, ИА Амител

























Ямы во дворе в Барнауле / Фото: vk.com/incident22

Жители дома № 19 по улице Сухэ-Батора пожаловались на ямы во дворе, куда они боятся провалиться, сообщает "Инцидент Барнаул".

"Около двух лет проваливается яма возле канализационного люка. Периодически ее засыпают песком. Но через две недели она снова проваливается вместе с асфальтированной дорожкой, идущей к подъезду", – рассказала местная жительница.

Она отметила, что после прошедшего накануне дождя появилась вторая яма.