В Барнауле построят новую дорогу по улице Багряной

Протяженность участка составит 758,5 м

11 декабря 2024, 15:05, ИА Амител

Фото: Kuan Fang / unsplash.com

В Барнауле в 2025 году построят новую дорогу по улице Багряной, сообщили в администрации города.

Власти уже объявили аукцион на определение подрядчика. Он должен будет возвести проезжую часть на участке Багряной от Солнечной Поляны до 65 лет Победы протяженностью 758,5 м.

Проект, в том числе, предусматривает строительство тротуаров, примыканий и парковок, а также озеленение территории.

Заявки принимают до 16 декабря, а итоги объявят 18-го числа.

Согласно контракту, к основным работам подрядчик должен будет приступить при наступлении благоприятной погоды в следующем году, а завершить – до 3 декабря 2025-го.

Стоимость предполагаемых работ – более 114 млн рублей.