На полгода позже. Почему развязку в Барнауле не успели построить вовремя

Сдать масштабный объект намерены летом 2025-го

29 ноября 2024, 15:30, Вячеслав Кондаков

Строительство новой развязки в Барнауле / Фото: Екатерина Смолихина

Многоуровневую развязку в Барнауле на пересечении Змеиногорского тракта и шоссе Ленточный бор построят на полгода позже, чем планировалось. Причина в работе подрядной организации – московской фирмы "Региональная строительная компания", которая выбилась из графика. 29 ноября журналист amic.ru побывал на масштабной стройке и лично убедился, что завершить развязку в срок было нереально. И даже услышал извинения от представителя подрядчика перед барнаульцами.

"Неправильные управленческие решения"

В настоящее время развязка готова более чем на 80%. Изначально планировалось завершить все работы на объекте к 10 декабря. Именно эта дата стояла в контракте. Однако "Региональная строительная компания" еще летом начала выбиваться из графика из-за отсутствия необходимого количество работников. В итоге строительство затянулось: часть работ не успели выполнить до наступления зимы. Укладывать асфальт или сажать газон при минусовой температуре нельзя, поэтому подрядчик официально уведомил власти Алтайского края о переносе ввода объекта на 2025 год. По предварительным подсчетам, откроют масштабный объект полностью в мае – июне. Никаких дополнительных средств из краевого бюджета тратить на развязку будет не нужно.

Начальник "Алтайавтодора" Василий Мотуз уверен, что причиной срыва работ стали "неправильные управленческие решения" со стороны руководства подрядчика. Еще летом специалисты ведомства просили мобилизовать дополнительные ресурсы, когда уже все понимали: в срок сдать объект не успеть. Однако "Региональная строительная компания" не смогла мобилизовать дополнительные ресурсы. В итоге фирма не исполнила свои обязательства и подвела не только дорожников, но всех жителей Барнаула.

"Увы, завершить объект в срок подрядчик не сможет. На эту ситуацию никак не могло повлиять правительство Алтайского края. Мы все обязательства выполнили. Подрядчик не собирается отказываться от своих обязанностей, а намерен завершить все работы, когда позволят погодные условия. Мы намерены строго контролировать дальнейший ход строительства развязки, чтобы обеспечить качественное завершение проекта", – пояснил Василий Мотуз.

По его словам, в ситуацию уже вмешались надзорные органы. В частности, краевой прокуратурой уже вынесено предостережение генеральному подрядчику. После окончания срока контракта "Региональной строительной компании" будут предъявлены штрафные санкции вплоть до полного завершения всех работ. Речь может идти о сотнях миллионов рублей.

"Не могли найти специалистов"

Представитель подрядной организации Сергей Никитин не стал скрывать, что именно компания виновата в срывах сроков строительства и обещает исправить ситуацию. Наступление холодов приостановило выполнение ряда технологических процессов, таких как укладка асфальтового покрытия и благоустройство территории. Кроме того, компания не успела доделать тоннель: из 580 метров готово чуть более 400. Помешала же успеть сдать развязку до конца этого года непредсказуемая сибирская погода, а если быть конкретней – "залповые" ливни, которые обрушивались на краевую столицу летом. Кроме того, для ускорения работ подрядчик не смог найти дополнительно нужное количество специалистов, которые имеют опыт строительства мостов и развязок.

"К сожалению, мы столкнулись с нехваткой рабочей силы. Сейчас дефицит рабочих кадров испытывают множество предприятий Алтайского края, мы тоже не исключение. Из-за того, что мы не смогли найти дополнительные ресурсы, своими силами отыграть отставание уже не смогли. Если бы этого не произошло, плюс не подвела погода, то, возможно, успели бы в срок", – пояснил журналистам Сергей Никитин.

По его словам, для ввода объекта необходимо завершить строительство тоннеля, устройство подхода к металлическому путепроводу со стороны ленточного бора, провести укладку верхних слоев дороги, выполнить благоустройство территории. Все эти работы будут завершены к июню 2025 года. Если позволит погода – все сделают раньше.

"Хочу от имени нашей компании извиниться перед жителями Барнаула за те неудобства, которые им приносит строительство развязки", – добавил Сергей Никитин.

Какие работы уже выполнили?

Уже смонтирован верхний уровень развязки, включая укладку дорожного полотна и покраску конструкций. Завершается установка шумозащитных экранов. Для возведения металлического путепровода использовались сваи глубиной свыше 20 метров. Установили также семь опор и пролеты общей длиной более 300 метров. В работе применялось около 1,5 тысячи тонн металла, 350 тонн арматуры и 3 тысячи кубических метров бетона.

Также, по данным подрядчика, готовы два железобетонных путепровода, которые нужны для движения над тоннелем.

Как продление срока работ отразится на движении?

Никак. Продолжение строительства не повлечет за собой появления автомобильных пробок. Кроме того, "Алтайавтодор" может через несколько месяцев запустить движение по кольцу наземной части развязки, которая практически готова. Прорабатывается целесообразность такого изменения.

Что известно о развязке?

После ее строительства автотранспорт сможет выехать с объездной дороги на Змеиногорский тракт и продолжить движение в сторону Рубцовска по федеральной трассе А-322. Съезд на Змеиногорский тракт планируется организовать по кольцу. Оно будет в пять раз больше существующего.

Стоимость работ – 2,9 миллиарда рублей. Реализуют проект в рамках инфраструктурного кредита, взятого правительством Алтайского края. Ширина проезжей части составит от 3,5 до 16,5 метра. Расчетная скорость движения на развязке – 60 км/ч. На выезде из Барнаула сделают специальный подземный тоннель длиной 460 метров. После завершения работ пропускная способность на участке вырастет более чем в 2,5 раза.