В Барнауле потушили крупный пожар на площадке с олифой

Погибших и пострадавших нет

22 июня 2024, 16:00, ИА Амител

Пожар в проезде Южном / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле произошел крупный пожар в проезде Южном. Там на открытой площадке горели емкости с олифой, сообщили в МЧС.

Огнеборцы не допустили распространения пламени на соседние строения и ликвидировали возгорание на площади около 80 "квадратов".

На месте работали 24 специалиста и пять пожарных автоцистерн. Погибших и пострадавших нет. Причину случившегося выясняют.