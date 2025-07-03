В Барнауле потушили пожар в 15-этажке на улице Попова

Из квартир эвакуировали 45 человек

03 июля 2025, 14:20, ИА Амител

Фото: ГУ МЧС России по Алтайскому краю

Возгорание в 15-этажном жилом доме на улице Попова в Барнауле ликвидировали, сообщили в МЧС Алтайского края.

"Звеньями газодымозащитной службы из опасной зоны спасены пять человек, из них трое детей. Эвакуированы из квартир дома 45 человек, из них 15 детей", — рассказали в ведомстве.

По предварительным данным, причиной произошедшего могло стать короткое замыкание электропроводки в холодильнике.

Ранее сообщили, что огонь локализовали на площади около 7 кв. м — пожар случился на балконе. На месте работали 36 человек и восемь пожарных машин.