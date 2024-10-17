В Барнауле потушили пожар в частном доме

Инцидент случился на улице Газобетонной

17 октября 2024, 12:15, ИА Амител

Огонь / Источник фото: pxhere.com

В Барнауле утром 16 октября потушили пожар в частном доме на улице Газобетонной, сообщили в МЧС Алтайского края.

На момент прибытия спасателей из-под кровли шел дым. На месте работали семь человек и две пожарные машины.

Пройденная огнем площадь составила два "квадрата". Пламя повредило потолочные перекрытия. Пострадавших нет.

Предварительная причина произошедшего – нарушение правил пожарной безопасности при использовании печи.

Всего за 16 октября в крае ликвидировали 13 пожаров, семь из них – в жилом секторе. В Барнауле потушили пять возгораний.