В Барнауле потушили пожар в частном доме на две квартиры
В МЧС назвали причину произошедшего
27 декабря 2024, 16:45, ИА Амител
Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края
В Барнауле потушили пожар в двухквартирном двухэтажном доме в проезде Чумышском, сообщили в МЧС Алтайского края.
Огонь локализовали на площади около 50 "квадратов".
"Пострадавших нет. В работе по тушению были задействованы 28 человек личного состава и шесть пожарных автоцистерн", – рассказали в ведомстве.
Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на чердаке.
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