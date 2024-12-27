В Барнауле потушили пожар в частном доме на две квартиры

В МЧС назвали причину произошедшего

27 декабря 2024, 16:45, ИА Амител

Пожар в Барнауле / Фото: МЧС Алтайского края

В Барнауле потушили пожар в двухквартирном двухэтажном доме в проезде Чумышском, сообщили в МЧС Алтайского края.

Огонь локализовали на площади около 50 "квадратов".

"Пострадавших нет. В работе по тушению были задействованы 28 человек личного состава и шесть пожарных автоцистерн", – рассказали в ведомстве.

Предварительная причина возгорания – короткое замыкание электропроводки на чердаке.