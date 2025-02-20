В Барнауле потушили пожар в подвале производственного здания
Площадь возгорания составила порядка 70 "квадратов"
20 февраля 2025, 19:15, ИА Амител
Фото: пресс-служба ГУ МЧС России по Алтайскому краю
В Барнауле на улице 6-й Нагорной произошел пожар в производственном здании. Об этом сообщили в МЧС Алтайского края.
Прибывшие на место спасатели увидели дым, который валил из двухэтажного здания. Очаг возгорания находился в подвале, площадь пожара составила около 70 квадратных метров.
"В работе задействовано 47 человек личного состава, в условиях сильного задымления работает пять звеньев газодымозащитников", – отметили в МЧС.
Пожарные ликвидировали открытое горение. Пострадавших нет, причина пожара устанавливается.
Комментарии 0