Создание мурала приурочили к юбилею педагогического университета

13 сентября 2023, 18:20, ИА Амител

Фото: amic.ru

В Барнауле на стене актового зала Алтайского государственного педагогического университета вскоре появится большой мурал.

Здание расположено на улице Молодежной, 55. Создание мурала приурочили к юбилею университета.

"На мурале будут изображены классики и основоположники педагогики в России: Адриан Топоров, Василий Штильке, Константин Ушинский", – рассказал корреспондент amic.ru.

Изображение будет создавать художник Николай Замятин. По его словам, на работу уйдет 8-10 дней.

Напомним, еще один мурал сейчас создают на стене общежития Алтайского государственного аграрного университета – на проспекте Красноармейском.