В Барнауле появится еще один огромный мурал, который посвятят педагогам
Создание мурала приурочили к юбилею педагогического университета
13 сентября 2023, 18:20, ИА Амител
В Барнауле на стене актового зала Алтайского государственного педагогического университета вскоре появится большой мурал.
Здание расположено на улице Молодежной, 55. Создание мурала приурочили к юбилею университета.
"На мурале будут изображены классики и основоположники педагогики в России: Адриан Топоров, Василий Штильке, Константин Ушинский", – рассказал корреспондент amic.ru.
Изображение будет создавать художник Николай Замятин. По его словам, на работу уйдет 8-10 дней.
Напомним, еще один мурал сейчас создают на стене общежития Алтайского государственного аграрного университета – на проспекте Красноармейском.
18:28:26 13-09-2023
На Челюсконцев школа которую построил Штильке разваливается. И режиму нет до этого ни какого дела. "Иваны не помнящие родства ". Или приблуды? Которым край и Барнаул, как трамплин в Москву.
07:22:27 14-09-2023
Гость (18:28:26 13-09-2023) На Челюсконцев школа которую построил Штильке разваливается.... Этой хибаре миллион лет. Ее легче с землей сровнять, чем пытаться восстановить.
18:53:14 13-09-2023
Лучше одно дерево посадите.
19:15:37 13-09-2023
А что такое - мурал? Почему - мурал?
07:56:43 14-09-2023
И кому он сдался? Бред какой-то!
08:50:26 14-09-2023
А я бы на (или в ) мурале поместил портрет выпускницы Барнаульского пединститута Народному учителю СССР Руфине Серафимовне Овсиевской, учительнице русского языка и литературы барнаульской средней школы № 40 (тогда так по-простому назывался нынешнее муниципальное бюджетное общеобразовательное учреждение лицей № 40 - МБОУ лицей № 40- " колоссальная фантазия у чиновников от педагогики?!). Прекрасному педагогу и изумительному человеку. Не однажды видел и слышал, как Руфина Серафимовна называла учеников своими младшими товарищами и относилась к ним , как к младшим товарищам..
09:26:32 14-09-2023
Владимир В. (08:50:26 14-09-2023) А я бы на (или в ) мурале поместил портрет выпускницы Барн... Достойным продолжателем педагогической династии Овсиевских стал и её сын, Александр Георгиевич, учитель математики, бывший директор 40й школы. Низкий вам поклон, Овсиевские, за то что нас учили, за то что дали знания, за то что сделали из нас людей способных оценивать и думать.
15:05:06 14-09-2023
Гость (09:26:32 14-09-2023) Достойным продолжателем педагогической династии Овсиевских с... Да, я знаю, не однажды с Александром Георгиевичем встречался и разговаривал.А в школе,когда я заканчивал её, Саша(тогда был Сашей) учился на 8 классов позже меня. И тогда общались, когда нас назначали пионервожатыми в младших классах.
11:25:42 14-09-2023
Педагогам от этого мурали ни холодно, ни тепло.