В Барнауле появится новый пляж с "правильной инфраструктурой"
В перспективе вокруг гребного канала планируется создать спортивный кластер
17 сентября 2024, 16:28, ИА Амител
В 2025 году на гребном канале в Барнауле начнут обустраивать новый городской пляж, сообщает "Атмосфера".
Об этом во время подведения итогов летнего сезона рассказал председатель федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков.
"На пляже появится "правильная инфраструктура". В перспективе вокруг гребного канала планируется создать спортивный кластер, в который могут войти хоккей, футбол, плавание", – отметил Шамков.
Ранее он рассказывал, что на гребном канале хотят сделать современный пляж, построить отель, спортивные объекты, кафе, бани с саунами, оборудовать искусственный пруд для рыбалки. При этом планировалось начать работы в 2023 году, а после сроки сдвинулись на 2024-й. Однако пока процесс пока так и не запустился.
17:55:50 17-09-2024
Правильная инфраструктура с пляжем или
пляж с саунами и отелем, кафе и т.п.
Сколько длится купальный сезон ? - 2 месяца.
Это звучит как - в сосновом бору построим завод и все будут дышать свежим воздухом.
19:49:37 17-09-2024
Можно снимать спасатели малибу.
Или пятница13.
19:59:17 17-09-2024
Делайте. Городской пляж какой то неудачный, вода холодная.
22:37:14 17-09-2024
осваивать кластер опять чей то сын будет?
23:16:21 17-09-2024
гость (22:37:14 17-09-2024) осваивать кластер опять чей то сын будет?... Рожаться надо было правильно.
18:38:05 21-09-2024
Musik (23:16:21 17-09-2024) Рожаться надо было правильно. ... А ты правельно родился умник я сомневаюсь
08:46:58 18-09-2024
Хорошо шомков присосался
10:30:20 18-09-2024
Сделать нормальный городской пляж в черте города на Булыгино - нееет, мы лучше его застроим, ну чтоб грунтовыми водами топило вокруг. А вот сделать ещё один пляж у черта на куличках - это да.
08:04:39 19-09-2024
Гость (10:30:20 18-09-2024) Сделать нормальный городской пляж в черте города на Булыгино... И ты в Барнаулке помойной купаться будешь? Однако!
18:35:03 21-09-2024
Гость (10:30:20 18-09-2024) Сделать нормальный городской пляж в черте города на Булыгино... А вы знаете сколько помоев стекает из города в барнаулку проедте от начала и до конца и увидите сколько всего течёт по трубам в барнаулку и как там купаться просто сливная яма каторая все уносит в Обь и это факт
11:02:38 18-09-2024
А ведь как там было красиво несколько лет назад,деревья,травы, цветы,даже ондатры водились,а теперь унылые берега,заваленные мусором
07:25:13 19-09-2024
Olga (11:02:38 18-09-2024) А ведь как там было красиво несколько лет назад,деревья,трав... Согласен. Лет 7 назад, это был кусочек природы, где можно было и с палатками отдохнуть и всё это у подножия города. Сейчас же хотят все застроить бани, сауны, отели и т.д. печально конечно.
12:03:14 20-09-2024
Раньше на гребном и был пляж и автобус ходил, а кто родился в 70-80х тот на поездах зацепером или велосипедах. Вот перестройщики все в ротовирус превратили