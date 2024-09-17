В Барнауле появится новый пляж с "правильной инфраструктурой"

В перспективе вокруг гребного канала планируется создать спортивный кластер

17 сентября 2024, 16:28, ИА Амител

Гребной канал в Барнауле / Фото: amic.ru

В 2025 году на гребном канале в Барнауле начнут обустраивать новый городской пляж, сообщает "Атмосфера".

Об этом во время подведения итогов летнего сезона рассказал председатель федерации гребли на байдарках и каноэ Алтайского края Юрий Шамков.

"На пляже появится "правильная инфраструктура". В перспективе вокруг гребного канала планируется создать спортивный кластер, в который могут войти хоккей, футбол, плавание", – отметил Шамков.

Ранее он рассказывал, что на гребном канале хотят сделать современный пляж, построить отель, спортивные объекты, кафе, бани с саунами, оборудовать искусственный пруд для рыбалки. При этом планировалось начать работы в 2023 году, а после сроки сдвинулись на 2024-й. Однако пока процесс пока так и не запустился.