Ранее уже говорилось о планах сделать пляж на гребном канале, однако работы так и не начались

17 июня 2024, 13:35, Антон Дегтярев

Гребной канал в Барнауле / Фото: amic.ru

Рядом с барнаульским гребным каналом должны появиться жилые дома и зоны отдыха, в том числе пляж. Но это случится нескоро, а только в обозримом будущем, рассказал amic.ru председатель Общественной палаты Алтайского края и Федерации гребли на байдарках и каноэ региона Юрий Шамков.

"В городах, где есть гребной канал, вокруг него развиты рекреационные зоны, рядом есть и жилье. Во всем мире это так. Даже если взять Москву, там есть гребной канал в районе Крылатское. И у нас гребной канал находится в черте Барнаула, он обречен на такую судьбу. Это будет центр притяжения Барнаула и Алтайского края в обозримой 10-летней, возможно, 15-летней перспективе. Кто это реализует – большой вопрос. Может быть, наши дети, но это будет так", – пояснил Шамков.

Ранее Шамков рассказывал, что на гребном канале хотят сделать современный пляж, построить там отель, спортивные объекты, кафе, бани с саунами, оборудовать искусственный пруд для рыбалки. Рядом с каналом предлагалось расширить парковку до 1000 автомобилей. В 2022 году Шамков говорил о планах начать работы в 2023-м, а в 2023 году речь шла о 2024-м. Однако пока процесс так и не запустился. Тогда Шамков говорил, что план по реконструкции территории рассчитан на 15 лет, и к этому времени здесь могут начать строить жилье.

Напомним, что с 29 по 30 июня 2024 года на гребном канале пройдет турнир "Алтайская регата. Фестиваль драконов", в нем поучаствуют команды России, Белоруссии, Юго-Восточной и Центральной Азии. Для желающих посмотреть соревнования с 14 июня по 31 августа будут ходить электрички, которые будут делать остановку на гребном канале.