На гребном канале в Барнауле могут появиться жилье и зоны отдыха. Но нескоро
Ранее уже говорилось о планах сделать пляж на гребном канале, однако работы так и не начались
17 июня 2024, 13:35, Антон Дегтярев
Рядом с барнаульским гребным каналом должны появиться жилые дома и зоны отдыха, в том числе пляж. Но это случится нескоро, а только в обозримом будущем, рассказал amic.ru председатель Общественной палаты Алтайского края и Федерации гребли на байдарках и каноэ региона Юрий Шамков.
"В городах, где есть гребной канал, вокруг него развиты рекреационные зоны, рядом есть и жилье. Во всем мире это так. Даже если взять Москву, там есть гребной канал в районе Крылатское. И у нас гребной канал находится в черте Барнаула, он обречен на такую судьбу. Это будет центр притяжения Барнаула и Алтайского края в обозримой 10-летней, возможно, 15-летней перспективе. Кто это реализует – большой вопрос. Может быть, наши дети, но это будет так", – пояснил Шамков.
Ранее Шамков рассказывал, что на гребном канале хотят сделать современный пляж, построить там отель, спортивные объекты, кафе, бани с саунами, оборудовать искусственный пруд для рыбалки. Рядом с каналом предлагалось расширить парковку до 1000 автомобилей. В 2022 году Шамков говорил о планах начать работы в 2023-м, а в 2023 году речь шла о 2024-м. Однако пока процесс так и не запустился. Тогда Шамков говорил, что план по реконструкции территории рассчитан на 15 лет, и к этому времени здесь могут начать строить жилье.
Напомним, что с 29 по 30 июня 2024 года на гребном канале пройдет турнир "Алтайская регата. Фестиваль драконов", в нем поучаствуют команды России, Белоруссии, Юго-Восточной и Центральной Азии. Для желающих посмотреть соревнования с 14 июня по 31 августа будут ходить электрички, которые будут делать остановку на гребном канале.
13:45:21 17-06-2024
Ну ОЧЕНЬ АКТУАЛЬНАЯ информация о далёком будущем)))))))))))))))))))))))))
13:48:46 17-06-2024
А потом появится забор и платный пляж.
16:06:08 17-06-2024
Гость (13:48:46 17-06-2024) А потом появится забор и платный пляж.... Забор еще в позапрошлом году появился как будто это частная собственность, к воде не подойти.
14:22:18 17-06-2024
Не нужно там жилье городить, ни сейчас ни потом
17:09:01 17-06-2024
сейчас на Гребном канале комары облепляют, как будто вторая кожа, кто в здравом уме там будет что то строить? А с высокой водой что делать будут? Какой высоты насыпь быть должна, чтобы постройки не заливались водой при наводнении ? Забыли как Гребной канал образовался? Так оттуда песок брали, чтобы насыпать платформу для станции Присягино, чтобы там дома строить, а их там всего четыре дома и здания станции. Сколько же для постройки зданий здесь нужно будет насыпать песка и гравия, кто будет оплачивать этот банкет в комарином затопляемом месте? Нью-Васюки какие то.
17:13:08 17-06-2024
Гость (17:09:01 17-06-2024) Сколько же для постройки зданий здесь нужно будет насыпать песка и гравия, кто будет оплачивать этот банкет в комарином затопляемом месте? Нью-Васюки какие то.... Все работы оплатят жильцы. И не факт, что в первый год после заселения... Застройщика уже не будет...