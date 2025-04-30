В Барнауле появится пять новых троллейбусов

Новый транспорт начнет возить барнаульцев в начале мая

30 апреля 2025, 21:00, ИА Амител

Новые троллейбусы в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии

В Барнауле на базе МУП "Горэлектротранс" состоялась торжественная передача новых троллейбусов. Как сообщает пресс-служба мэрии, в краевую столицу передали пять троллейбусов марки "Авангард", произведенных компанией "Транс-Альфа".

"С 5 мая троллейбусы "Авангард" будут перевозить пассажиров по маршрутам № 1, 6 и 7", – говорится в сообщении.

Салон новых троллейбусов оборудован кондиционерами и розетками для зарядки гаджетов, оплачивать проезд можно с помощью бесконтактной оплаты, имеется видеофиксация салона и дорожной ситуации, а также внешнее электронное информационное табло.

Новые троллейбусы в Барнауле / Фото: пресс-центр мэрии

Для удобства маломобильных граждан в троллейбусах сделан низкий пол, в салоне есть механизм фиксации инвалидных колясок. Для незрячих и слабовидящих пассажиров установлено звуковое оповещение, предусмотрено специальное место для собаки-поводыря.

Отмечается, что власти продолжат по обновлению городского электрического транспорта.