В Барнауле появится пять новых троллейбусов
Новый транспорт начнет возить барнаульцев в начале мая
30 апреля 2025, 21:00, ИА Амител
В Барнауле на базе МУП "Горэлектротранс" состоялась торжественная передача новых троллейбусов. Как сообщает пресс-служба мэрии, в краевую столицу передали пять троллейбусов марки "Авангард", произведенных компанией "Транс-Альфа".
"С 5 мая троллейбусы "Авангард" будут перевозить пассажиров по маршрутам № 1, 6 и 7", – говорится в сообщении.
Салон новых троллейбусов оборудован кондиционерами и розетками для зарядки гаджетов, оплачивать проезд можно с помощью бесконтактной оплаты, имеется видеофиксация салона и дорожной ситуации, а также внешнее электронное информационное табло.
Для удобства маломобильных граждан в троллейбусах сделан низкий пол, в салоне есть механизм фиксации инвалидных колясок. Для незрячих и слабовидящих пассажиров установлено звуковое оповещение, предусмотрено специальное место для собаки-поводыря.
Отмечается, что власти продолжат по обновлению городского электрического транспорта.
"В 2025–2026 годах правительство Алтайского края планирует закупить 9 троллейбусов, 12 трамваев и 28 автобусов, направив на эти цели более 1,5 млрд рублей", – рассказали в мэрии.
21:52:50 30-04-2025
зачем писать выйдут на маршруты 1, 6,7 когда у нас других то и нету
13:45:24 01-05-2025
Это же замечательно, приятно ехать в новом трамвае, автобусе, чистенько комфортно!!!
13:12:09 07-05-2025
Такими темпами не хватит 5 лет. За это время новые станут старыми.. 😁