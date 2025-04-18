Власти Алтая планируют за пять лет заменить 900 изношенных трамваев и автобусов на новые

Сделать это без помощи федеральных средств будет невозможно

18 апреля 2025, 15:15, ИА Амител

Барнаульский трамвай / Фото: сообщество любителей транспорта Барнаула

Власти Алтайского края поставили амбициозную цель: к 2030 году заменить 85% общественного транспорта в регионе, который старше нормативного состояния. Для этого придется купить 922 единицы техники: автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом в ходе профильного заседания комитета АКЗС сообщил министр транспорта края Андрей Подолян.

По словам чиновника, Алтайскому краю необходима транспортная реформа. Стартовавший в 2025 году нацпроект "Инфраструктура для жизни" ставит перед регионами амбициозную цель: к 2030 году 85% транспорта должно иметь возраст не старше нормативного.

Чтобы достичь данного показателя, Алтайскому краю требуется заменить 571 автобус, 260 трамваев и 91 троллейбус. Местные власти изучают возможность использования новых федеральных инструментов финансирования для обновления транспорта. Получается, что с 2025 по 2030 год в Алтайском крае необходимо заменить 922 единицы подвижного состава в муниципалитетах. Для этого придется закупать по 154 единицы транспорта в год.

Сделать самостоятельно алтайские власти это не смогут. Слишком большое количество денег потребуется на покупку новых автобусов. Ранее стало известно, что в бюджете Алтайского края на 2025 год заложат дополнительно около 1,5 миллиарда рублей на покупку общественного транспорта для районов и городов региона. Закупка новой техники начнется уже в 2025 году. В 2026-м она должна поступить в муниципалитеты региона. Всего планируют приобрести 28 новых автобусов. Барнаул и Бийск поделят между собой 12 современных трамваев. Также специально для Алтайского края выпустят девять новых троллейбусов.

В 2024 году в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. Их уже передали муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.