Власти Алтая планируют за пять лет заменить 900 изношенных трамваев и автобусов на новые
Сделать это без помощи федеральных средств будет невозможно
18 апреля 2025, 15:15, ИА Амител
Власти Алтайского края поставили амбициозную цель: к 2030 году заменить 85% общественного транспорта в регионе, который старше нормативного состояния. Для этого придется купить 922 единицы техники: автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом в ходе профильного заседания комитета АКЗС сообщил министр транспорта края Андрей Подолян.
По словам чиновника, Алтайскому краю необходима транспортная реформа. Стартовавший в 2025 году нацпроект "Инфраструктура для жизни" ставит перед регионами амбициозную цель: к 2030 году 85% транспорта должно иметь возраст не старше нормативного.
Чтобы достичь данного показателя, Алтайскому краю требуется заменить 571 автобус, 260 трамваев и 91 троллейбус. Местные власти изучают возможность использования новых федеральных инструментов финансирования для обновления транспорта. Получается, что с 2025 по 2030 год в Алтайском крае необходимо заменить 922 единицы подвижного состава в муниципалитетах. Для этого придется закупать по 154 единицы транспорта в год.
Сделать самостоятельно алтайские власти это не смогут. Слишком большое количество денег потребуется на покупку новых автобусов. Ранее стало известно, что в бюджете Алтайского края на 2025 год заложат дополнительно около 1,5 миллиарда рублей на покупку общественного транспорта для районов и городов региона. Закупка новой техники начнется уже в 2025 году. В 2026-м она должна поступить в муниципалитеты региона. Всего планируют приобрести 28 новых автобусов. Барнаул и Бийск поделят между собой 12 современных трамваев. Также специально для Алтайского края выпустят девять новых троллейбусов.
В 2024 году в Алтайский край поступило 22 новых автобуса, большинство из которых – 19-местные. Их уже передали муниципалитетам. С учетом этой партии с 2021 года закупили 280 автобусов, на что было направлено 1,4 млрд рублей. Сейчас они ездят в Барнауле, Алейске, Заринске, Славгороде, Локтевском, Змеиногорском, Калманском и других районах. Транспортную доступность обеспечили почти в 300 населенных пунктах, где раньше автобусы не ходили.
15:17:17 18-04-2025
Прекрасная цель. Поглядим что выйдет...
15:27:08 18-04-2025
... так сколько говорите потратили денег на развязку Ленточный бор - Змеиногорский тракт ?
15:36:25 18-04-2025
прекрасная мысль, только умоляем, назначьте нормальных технически грамотных людей, чтобы не получилось того кринжа как с Белорусскими трамваями!!
15:44:44 18-04-2025
Откуда на Алтае 260 трамваев, чтобы их заменить? У нас на всех имеющихся трамвайных линиях нет столько остановочных пунктов. Тогда бы уже написали, что к 2030 году каждому алтайцу по трамваю!
15:49:21 18-04-2025
"придется купить 922 единицы техники: автобусы, троллейбусы и трамваи. Об этом в ходе профильного заседания комитета АКЗС сообщил министр транспорта края Андрей Подолян."-------- Товарищ Подолян, а можно поподробнее. Сколько в муниципалитетах трамваев/троллейбусов/автобусов? Только без учета списанных с баланса муниципальных предприятий лет за 10-15. Трамваев закупили с десяток, троллейбусов и того меньше. Ну и 40 автобусов в Барнаул. Так в Барнауле автобусов муниципальных нет уже лет 25 (если не больше...) Или решили частникам обновить транспорт? Чтобы они за госсчет каждый год повышение проезда "клянчили"?
16:07:02 18-04-2025
А я планирую посетить 100 стран и переспать со ста моделями, жаль моим планам не суждено осуществиться, в прочим подозреваю как и их планам.
16:13:32 18-04-2025
если у города и у края, есть такие финансы, то запускайте лучше автоколонны, и забирайте это направление себе целиком, потому что частная инициатива в этом вопросе жидко обгадилась.
16:15:35 18-04-2025
Нью-Васюки...
16:40:44 18-04-2025
Тут 9 трамваев везли год с лишним. На 1 город. А за 5 лет они хотят заменить 900 единиц автобусов и трамваев. Это 150 единиц в год. Можете уже начинать.
17:04:48 18-04-2025
Бредятина! Опять народ дурят! Через 5 лет поди вспомни, что планировалось. Да и авторы проекта будут на других местах...
17:22:59 18-04-2025
Опять синий трамвай-гармошка заколесил
09:07:48 19-04-2025
Сколько сразу негативных комментариев! Дайте помечтать людям, лапшу повесить, отвлечь...
10:34:28 19-04-2025
Свистят как Трамп.