В Барнауле с 6 по 10 июня перекроют участок улицы Молодежной
Специалисты СГК будут менять трубопровод
05 июня 2024, 15:30, ИА Амител
Участок на ул. Молодежной, который перекроют / Изображение: СГК
В Барнауле на четыре дня перекроют участок улицы Молодежной, сообщили в СГК.
Проезд будет закрыт по всей ширине проезжей части от дома № 26 до дома № 28 с 22:00 6 июня по 22:00 10 июня.
В этот период специалисты выполнят последний этап работ по замене трубопроводов. До этого здесь уже заменили 300 из 340 метров магистральных теплосетей и выполнили обратную засыпку части канала.
"Финальным этапом работ станет благоустройство – восстановление дороги до 10 июня, если погода не внесет свои коррективы", – отметили в компании.
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