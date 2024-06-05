В Барнауле с 6 по 10 июня перекроют участок улицы Молодежной

Специалисты СГК будут менять трубопровод

05 июня 2024, 15:30, ИА Амител

Участок на ул. Молодежной, который перекроют / Изображение: СГК

В Барнауле на четыре дня перекроют участок улицы Молодежной, сообщили в СГК.

Проезд будет закрыт по всей ширине проезжей части от дома № 26 до дома № 28 с 22:00 6 июня по 22:00 10 июня.

В этот период специалисты выполнят последний этап работ по замене трубопроводов. До этого здесь уже заменили 300 из 340 метров магистральных теплосетей и выполнили обратную засыпку части канала.