В Барнауле поймали 20-летнего парня, пытавшегося рано утром угнать автомобиль
Молодой человек убежал, когда его заметил владелец машины
12 июля 2023, 14:50, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле полицейские задержали парня, который пытался угнать автомобиль.
Как сообщили в краевом ГУ МВД, 75-летний хозяин ВАЗа около 6 часов утра заметил, что неизвестный пытался завести машину.
После угрозы вызвать полицию подозреваемый убежал.
Вскоре стражи порядка нашли предполагаемого злоумышленника – им оказался местный житель 2003 года рождения. Отмечается, что ранее он не был судим.
Ранее в Барнауле на Павловском тракте поймали автоугонщика.
16:49:28 12-07-2023
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