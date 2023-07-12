В Барнауле поймали 20-летнего парня, пытавшегося рано утром угнать автомобиль

Молодой человек убежал, когда его заметил владелец машины

12 июля 2023, 14:50, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские задержали парня, который пытался угнать автомобиль.

Как сообщили в краевом ГУ МВД, 75-летний хозяин ВАЗа около 6 часов утра заметил, что неизвестный пытался завести машину.

После угрозы вызвать полицию подозреваемый убежал.

Вскоре стражи порядка нашли предполагаемого злоумышленника – им оказался местный житель 2003 года рождения. Отмечается, что ранее он не был судим.

Ранее в Барнауле на Павловском тракте поймали автоугонщика.