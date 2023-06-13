В Барнауле на Павловском тракте поймали автоугонщика

Возбуждено уголовное дело

13 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

О хищении машины в полицию Октябрьского района заявил 22-летний житель. Молодой человек рассказал, что накануне вечером оставил машину на парковке под окном, а утром ее там уже не было.

Правоохранители поймали подозреваемого в угоне на Павловском тракте. Выяснилось, что в четыре утра 31-летний горожанин гулял по району и, увидев авто, решил угнать, чтобы доехать до дома.

Возбуждено уголовное дело.