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В Барнауле на Павловском тракте поймали автоугонщика

Возбуждено уголовное дело

13 июня 2023, 15:15, ИА Амител

Фото: unsplash.com
Фото: unsplash.com

В Барнауле задержали мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.

О хищении машины в полицию Октябрьского района заявил 22-летний житель. Молодой человек рассказал, что накануне вечером оставил машину на парковке под окном, а утром ее там уже не было.

Правоохранители поймали подозреваемого в угоне на Павловском тракте. Выяснилось, что в четыре утра 31-летний горожанин гулял по району и, увидев авто, решил угнать, чтобы доехать до дома.

Возбуждено уголовное дело.

Барнаул Происшествия

Комментарии 3

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Гость

15:23:21 13-06-2023

в четыре утра 31-летний горожанин гулял по району --- в четыре утра гулял

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Гость

20:14:58 13-06-2023

Гость (15:23:21 13-06-2023) в четыре утра 31-летний горожанин гулял по району --- в чет... А что не так? Сначала дрых до двух дня, потом бухал до 4-х ночи. Обычное для них дело.

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Гость

05:45:09 14-06-2023

Гость (20:14:58 13-06-2023) А что не так? Сначала дрых до двух дня, потом бухал до 4-х н... в 31 год обычное дело? ему на работу не надо? семьи нет?

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