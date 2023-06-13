В Барнауле на Павловском тракте поймали автоугонщика
Возбуждено уголовное дело
13 июня 2023, 15:15, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле задержали мужчину, который угнал автомобиль ВАЗ, сообщили в ГУ МВД Алтайского края.
О хищении машины в полицию Октябрьского района заявил 22-летний житель. Молодой человек рассказал, что накануне вечером оставил машину на парковке под окном, а утром ее там уже не было.
Правоохранители поймали подозреваемого в угоне на Павловском тракте. Выяснилось, что в четыре утра 31-летний горожанин гулял по району и, увидев авто, решил угнать, чтобы доехать до дома.
Возбуждено уголовное дело.
15:23:21 13-06-2023
в четыре утра 31-летний горожанин гулял по району --- в четыре утра гулял
20:14:58 13-06-2023
Гость (15:23:21 13-06-2023) в четыре утра 31-летний горожанин гулял по району --- в чет... А что не так? Сначала дрых до двух дня, потом бухал до 4-х ночи. Обычное для них дело.
05:45:09 14-06-2023
Гость (20:14:58 13-06-2023) А что не так? Сначала дрых до двух дня, потом бухал до 4-х н... в 31 год обычное дело? ему на работу не надо? семьи нет?