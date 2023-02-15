В Барнауле поймали четырёх человек на мошенничестве с автостраховками на 12 миллионов

Против подозреваемых возбудили уголовные дела, одного из предполагаемых злоумышленников поместили под стражу

15 февраля 2023, 09:40, ИА Амител

Кадр из видео: МВД России

В Барнауле полицейские задержали четырёх местных жителей, подозреваемых в мошенничестве с автостраховками. Об этом сообщила официальный представитель МВД России Ирина Волк, передают в пресс-службе ГУ МВД по Алтайскому краю.

Предварительно, фигуранты инициировали ДТП, а затем предоставляли в страховые компании фальшивые документы о покупке автозапчастей и ремонте с завышенной стоимостью, на основании которых получали страховую выплату.

На данный момент стражи порядка выявили порядка 30 таких эпизодов. Причинённый страховым компаниям ущерб составил больше 12 млн рублей.

У задержанных изъяли транспортные средства, которые, предположительно, использовались в преступлениях. Также возбуждены уголовные дела. Одного из подозреваемых заключили под стражу, остальных отпустили под подписку о невыезде и надлежащем поведении.

"Сотрудниками полиции проводятся мероприятия по установлению возможных соучастников противоправной деятельности, а также причастности задержанных к совершению аналогичных преступлений", – отметила Ирина Волк.

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