Почему ГИБДД не ловит автоподставщиков и как самому не стать их жертвой

Из-за автоподставщиков водители каждый год "попадают" на круглые суммы

31 января 2023, 07:12, Антон Дегтярев

Автомобиль / Фото: amic.ru

В январе 2023 года барнаульские полицейские при содействии страховой компании "Согласие" арестовали группу автоподставщиков. Мошенники подстраивали ДТП на улицах города, выставляли виноватыми своих жертв и получали со страховщиков серьёзные суммы на "восстановление". С помощью преступной схемы злоумышленники обогатились на 50 млн рублей. Пострадали более 120 барнаульских водителей. Amic.ru разобрался, как работают автоподставщики, почему их трудно наказать и как не стать жертвой таких обманщиков.

Как действуют автоподставщики?

Группа автоподставщиков действовала в Барнауле почти два года – в 2021-м и 2022-м. Чаще всего они орудовали на улице Малахова, в районе магазина "Ашан". Как сообщает пресс-служба компании "Согласие", "работали" мошенники на шести машинах, но основным у них был автомобиль Nissan Fuga. Автоподставщики совершали резкие манёвры перед другими машинами и провоцировали аварии. Виновными при этом считались те водители, которые врезались в "подставленные" автомобили: якобы они не выдержали безопасную дистанцию. Они получали штрафные баллы, а мошенники – деньги со страховщиков. Всего за эти годы преступники заработали порядка 50 млн рублей.

Убытки потерпели компании "Согласие", "Ингосстрах", "Росгосстрах", "АльфаСтрахование", "СберСтрахование", а также "СОГАЗ".

Сейчас автоподставщики задержаны, в отношении них возбуждено уголовное дело по ч. 4 ст. 159.5 УК РФ "Мошенничество в сфере страхования". Им грозит срок до 10 лет.

Водитель / Фото: amic.ru

Однако Барнаул – не единственный город, где действуют такие мошенники. В каждом крупном населённом пункте России есть одна или две подобные преступные группы, уверен заместитель директора департамента по безопасности "Согласия" Святослав Афанасьев. Как он рассказал amic.ru, автоподставщики используют несколько машин, которые могут быть застрахованы в разных компаниях.

По словам Афанасьева, чаще всего автоподставщик резко тормозит и провоцирует столкновение. Причём в большинстве случаев он даже не выбирает автомобиль-виновник – жертвой "может стать любой, кто попался на пути". Главное для мошенника – получить выплату за свою машину. Причём, рассказывает Афанасьев, чаще всего мошенники используют японские авто с дорогими запчастями.

Злоумышленники ездят и на старых машинах, которые "разваливаются от самого, даже незначительного удара", добавляет барнаульский автоинструктор Сергей Волобуев. Эксперт говорит, что автоподставщики в первую очередь "ищут тех, кто послабее". Это неуверенные водители – либо начинающие, либо те, кто плохо знает город. Поэтому, говорит он, в водительском сообществе часто называют такой вид мошенничества "подставой на лоха".

Автомобили / Фото: amic.ru

Где можно встретить автоподставщиков?

Любимое место работы автоподставщиков – дорожные развязки или кольца, рассказывает Сергей Волобуев. Мошенники делают вид, что сворачивают с кольца, включают поворотник и когда машина находится на второстепенной дороге начинают движение.

"Мошенники на круговом движении заезжают в правый ряд, проезжают пару кругов со скоростью 30 км в час, при выезде с кольца специально добавляют скорость и попадают в ДТП. Суть в том, что с кругового движения надо сходить с крайнего правого ряда, но многие водители выходят со среднего или с левого. Вот они и попадаются. На кругу кто правее – тот и прав. Не успел перестроиться в правый ряд, выходишь из среднего или из левого, и ты кругом будешь виноват", – объясняет Волобуев.

По его словам, особое внимание автоподставщики уделяют фурам – их легко подловить, они неповоротливы, где-то водителям большегрузов не хватает квалификации. В компании "Согласие" также отмечают, что в большинство подставных ДТП на кольце у "Ашана" в Барнауле попали как раз фуры.

Святослав Афанасьев добавляет, что задержанная в январе в столице края группа мошенников устраивала ДТП не только на кольцах, но и на безлюдных дорогах, где нет камер и свидетелей. По данным "Согласия", там фигуранты уголовного дела имитировали аварии, сталкивая собственные автомобили. Также они подстраивали ДТП и на светофорах: начинали движение на мигающий жёлтый сигнал, потом резко тормозили, а позади идущая машина остановиться не успевала.

Как не стать жертвой автоподставы?

Первое условие, чтобы не попасться автоподставщикам, – скрупулёзно соблюдать правила дорожного движения, скорость и рядность движения, советует Сергей Волобуев. В таком случае подставить водителя очень сложно.

"Главный рецепт от мошенников на дороге – внимание не только к движению своего транспортного средства, но и окружающих автомобилей, а также соблюдение дистанции. Это может предотвратить намеренные столкновения", – добавляет Святослав Афанасьев.

Автомобили / Фото: amic.ru

Почему автоподставщиков долго не выявляют?

Потому что выявить их и доказать вину очень сложно. Святослав Афанасьев говорит, что преступники чаще всего знают правила дорожного движения гораздо лучше обычных водителей и пользуются этим. Автоподставы очень трудно определить, потому что злоумышленники в большинстве случаев "использует незнание правил другими участниками движения", говорит начальник отделения пропаганды барнаульской Госавтоинспекции Геннадий Кузнецов.

Известно, что ГИБДД непосредственно автоподставщиками заниматься не должно, это прерогатива уголовного розыска. Но чаще всего не правоохранители, а страховые компании первыми выявляют мошенников. Святослав Афанасьев рассказал, что у того же "Согласия" уже давно появился опыт выявления таких преступников, ведь одни и те же схемы повторяются из года в год в разных городах России. Поэтому когда таких ДТП происходит много, их связь удаётся найти.

"Служба безопасности, в частности, обращает отдельное внимание на такие случаи, когда у застраховавшего автомобиль водителя за непродолжительный период времени происходит большое количество ДТП, и он всегда или почти всегда является потерпевшей стороной. Таких автовладельцев мы называем "профессиональными потерпевшими". При этом заявленные аварии – однотипны", – говорит Святослав Афанасьев.

К тому же, отмечает он, в службе безопасности "Согласия" трудятся бывшие сотрудники уголовного розыска и ГИБДД с большим опытом. Они проводят своё расследование, результаты которого отсылают правоохранителям. А потом страховщики помогают следствию: делятся всей информацией, разъясняют нюансы страхового рынка. Однако ключевую работу всё равно приходится делать следователям, подчёркивает Афанасьев.

Автомобили / Фото: amic.ru

Что делать, если стал жертвой автоподставы?

В первую очередь надо максимально подробно зафиксировать ДТП: снять больше фото и видео с разных ракурсов. Затем обратитесь в службу безопасности своей страховой компании, расскажите о случившемся и поделитесь подозрениями о мошенничестве. Чаще всего к таким обращениям относятся серьёзно и жалобы проверяют.

Постарайтесь приобрести видеорегистратор: так у вас будет больше фактов вашей невиновности и он поможет доказать умышленные преступные действия мошенников.

Впрочем, добавляет Сергей Волобуев, регистратор поможет только тогда, когда водитель сам не нарушал правила дорожного движения.

Из-за ДТП с автоподставщиком моя страховка подорожает?

Зависит от страховой компании. В "Согласии" отметили, что они делают всё, чтобы поддержать пострадавших водителей, и пообещали предпринять все усилия, чтобы невиновных барнаульских водителей не занесли в базу РСА как виновников ДТП и чтобы подставные аварии не отразились на цене их полисов.