В Барнауле поймали двух иностранцев с 30 свёртками наркотиков

Подозреваемых взяли под стражу

22 февраля 2023, 10:55, ИА Амител

Фото: unsplash.com

В Барнауле полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.

Во время ночного патруля сотрудники ППС задержали двух граждан ближнего зарубежья 1996 и 1998 годов рождения. При досмотре у них нашли тубус с 30 свёртками с героином (12,87 г) и метадоном (0,32 г).

Задержанные пояснили, что приехали из Новосибирска в Барнаул на такси, чтобы оставить здесь закладки.

Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых взяли под стражу.