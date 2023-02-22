В Барнауле поймали двух иностранцев с 30 свёртками наркотиков
Подозреваемых взяли под стражу
22 февраля 2023, 10:55, ИА Амител
Фото: unsplash.com
В Барнауле полицейские пресекли деятельность наркосбытчиков, сообщили в ГУ МВД по Алтайскому краю.
Во время ночного патруля сотрудники ППС задержали двух граждан ближнего зарубежья 1996 и 1998 годов рождения. При досмотре у них нашли тубус с 30 свёртками с героином (12,87 г) и метадоном (0,32 г).
Задержанные пояснили, что приехали из Новосибирска в Барнаул на такси, чтобы оставить здесь закладки.
Возбуждено уголовное дело. Подозреваемых взяли под стражу.
Комментарии 2