В Барнауле поймали хулиганов, которые прокололи колеса четырем машинам

Как выяснилось, злоумышленники также причастны к угону одного автомобиля

29 ноября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали трех парней, которые прокололи колеса у четырех машин и совершили угон, сообщили в МВД Алтайского края.

Инцидент случился 24 ноября по ул. Сиреневой, 3: на стоянке рядом с домом хулиганы пробили колеса у двух Hyundai и двух Nissan.

Как отметили в ведомстве, впоследствии пострадавшие автовладельцы обратились в полицию с заявлениями. При этом вскоре к стражам порядка также обратился 56-летний горожанин, проживающий по соседству, – он заявил об угоне своего ВАЗ-2107.

Полицейские установили подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались парни 19, 22 и 23 лет, проживающие в разных районах региона. В Барнауле они вместе снимали квартиру и работали на стройке.

"В один из вечеров компания распивала спиртные напитки во дворе дома. В какой-то момент один из них взял нож и повредил у трех автомобилей по одному колесу, а у четвертой машины проколол два колеса. Затем молодые люди угнали один из автомобилей, находившихся рядом, который вскоре бросили у одного из жилых домов", – рассказали в полиции.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Уголовное дело возбудили по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении. По факту повреждения авто правоохранители проводят проверку. По ее результатам решат, что с хулиганами делать дальше.