В Барнауле поймали хулиганов, которые прокололи колеса четырем машинам
Как выяснилось, злоумышленники также причастны к угону одного автомобиля
29 ноября 2023, 10:15, ИА Амител
В Барнауле полицейские задержали трех парней, которые прокололи колеса у четырех машин и совершили угон, сообщили в МВД Алтайского края.
Инцидент случился 24 ноября по ул. Сиреневой, 3: на стоянке рядом с домом хулиганы пробили колеса у двух Hyundai и двух Nissan.
Как отметили в ведомстве, впоследствии пострадавшие автовладельцы обратились в полицию с заявлениями. При этом вскоре к стражам порядка также обратился 56-летний горожанин, проживающий по соседству, – он заявил об угоне своего ВАЗ-2107.
Полицейские установили подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались парни 19, 22 и 23 лет, проживающие в разных районах региона. В Барнауле они вместе снимали квартиру и работали на стройке.
"В один из вечеров компания распивала спиртные напитки во дворе дома. В какой-то момент один из них взял нож и повредил у трех автомобилей по одному колесу, а у четвертой машины проколол два колеса. Затем молодые люди угнали один из автомобилей, находившихся рядом, который вскоре бросили у одного из жилых домов", – рассказали в полиции.
Уголовное дело возбудили по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении. По факту повреждения авто правоохранители проводят проверку. По ее результатам решат, что с хулиганами делать дальше.
10:19:32 29-11-2023
проколоть им бошки!
10:36:39 29-11-2023
утырки поганые
10:36:50 29-11-2023
Наконец то хоть одних поймали. Наказание б только норм, а то штраф 500 руб и отпустят
10:49:55 29-11-2023
Зря им замазали. Город должен знать своих герое в лицо.
11:02:55 29-11-2023
Гость (10:49:55 29-11-2023) Зря им замазали. Город должен знать своих герое в лицо.... Ну увидишь ты его лицо, что произойдёт? Экстаз, катарсис, оргазм?
12:21:32 29-11-2023
Гость (11:02:55 29-11-2023) Ну увидишь ты его лицо, что произойдёт? Экстаз, катарсис, ор... У них есть родители, знакомые, которым можно бы высказать "благодарность"
12:56:02 29-11-2023
Гость (11:02:55 29-11-2023) Ну увидишь ты его лицо, что произойдёт? Экстаз, катарсис, ор... Шиза пришла?
12:15:06 29-11-2023
Экстаза не будет... Колеса проткнет
12:15:51 29-11-2023
Их нельзя мобилизовывать, если сами не захотят
12:23:10 29-11-2023
Кто в Казахстан убегал могли просто стать утырками и бежать никуда не надо было. Живи здесь, но утырком, а утырков не берут. Берут достойных. Ну или утырки сами захотят исправиться и искупить
13:18:40 29-11-2023
Понаехавшие...
13:47:51 29-11-2023
Гость (13:18:40 29-11-2023) Понаехавшие...... Похоже ,у себя в районах края тоже вытворяли такие чудеса... Но здесь вам не там!!!))) Барнаульская полиция может, когда хочет!
14:03:27 29-11-2023
Гость (13:47:51 29-11-2023) Барнаульская полиция может, когда хочет! Проблема лишь в том, что хочет она только после сапога по пятой точке...
15:32:41 29-11-2023
На СВО чертей!