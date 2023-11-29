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В Барнауле поймали хулиганов, которые прокололи колеса четырем машинам

Как выяснилось, злоумышленники также причастны к угону одного автомобиля

29 ноября 2023, 10:15, ИА Амител

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю
Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

В Барнауле полицейские задержали трех парней, которые прокололи колеса у четырех машин и совершили угон, сообщили в МВД Алтайского края.

Инцидент случился 24 ноября по ул. Сиреневой, 3: на стоянке рядом с домом хулиганы пробили колеса у двух Hyundai и двух Nissan.

Как отметили в ведомстве, впоследствии пострадавшие автовладельцы обратились в полицию с заявлениями. При этом вскоре к стражам порядка также обратился 56-летний горожанин, проживающий по соседству, – он заявил об угоне своего ВАЗ-2107.

Полицейские установили подозреваемых и задержали их. Злоумышленниками оказались парни 19, 22 и 23 лет, проживающие в разных районах региона. В Барнауле они вместе снимали квартиру и работали на стройке.

"В один из вечеров компания распивала спиртные напитки во дворе дома. В какой-то момент один из них взял нож и повредил у трех автомобилей по одному колесу, а у четвертой машины проколол два колеса. Затем молодые люди угнали один из автомобилей, находившихся рядом, который вскоре бросили у одного из жилых домов", – рассказали в полиции.

Фото: ГУ МВД по Алтайскому краю

Уголовное дело возбудили по статье о неправомерном завладении автомобилем без цели хищения, совершенное группой лиц по предварительному сговору. Злоумышленникам предъявили подписку о невыезде и надлежащем поведении. По факту повреждения авто правоохранители проводят проверку. По ее результатам решат, что с хулиганами делать дальше.

Барнаул Происшествия

Комментарии 14

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Гость

10:19:32 29-11-2023

проколоть им бошки!

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гость

10:36:39 29-11-2023

утырки поганые

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Гость

10:36:50 29-11-2023

Наконец то хоть одних поймали. Наказание б только норм, а то штраф 500 руб и отпустят

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Гость

10:49:55 29-11-2023

Зря им замазали. Город должен знать своих герое в лицо.

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Гость

11:02:55 29-11-2023

Гость (10:49:55 29-11-2023) Зря им замазали. Город должен знать своих герое в лицо.... Ну увидишь ты его лицо, что произойдёт? Экстаз, катарсис, оргазм?

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Гость

12:21:32 29-11-2023

Гость (11:02:55 29-11-2023) Ну увидишь ты его лицо, что произойдёт? Экстаз, катарсис, ор... У них есть родители, знакомые, которым можно бы высказать "благодарность"

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Гость

12:56:02 29-11-2023

Гость (11:02:55 29-11-2023) Ну увидишь ты его лицо, что произойдёт? Экстаз, катарсис, ор... Шиза пришла?

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...

12:15:06 29-11-2023

Экстаза не будет... Колеса проткнет

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Гость

12:15:51 29-11-2023

Их нельзя мобилизовывать, если сами не захотят

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Гость

12:23:10 29-11-2023

Кто в Казахстан убегал могли просто стать утырками и бежать никуда не надо было. Живи здесь, но утырком, а утырков не берут. Берут достойных. Ну или утырки сами захотят исправиться и искупить

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Гость

13:18:40 29-11-2023

Понаехавшие...

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Гость

13:47:51 29-11-2023

Гость (13:18:40 29-11-2023) Понаехавшие...... Похоже ,у себя в районах края тоже вытворяли такие чудеса... Но здесь вам не там!!!))) Барнаульская полиция может, когда хочет!

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Гость

14:03:27 29-11-2023

Гость (13:47:51 29-11-2023) Барнаульская полиция может, когда хочет! Проблема лишь в том, что хочет она только после сапога по пятой точке...

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Гость

15:32:41 29-11-2023

На СВО чертей!

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