В Барнауле задержали мигрантку с 100 граммами "синтетики", и это была не ткань

Девушку заключили под стражу

22 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле на улице Маяковского полицейские задержали 27-летнюю уроженку страны ближнего зарубежья по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в МВД региона.

Во время личного досмотра у девушки нашли и изъяли 66 граммов "синтетики". При дальнейшем обыске в арендованной ею квартире правоохранители обнаружили еще более 50 граммов запрещенных веществ.

"Задержанная являлась курьером-закладчиком интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Фигурантка приобретала оптовые партии наркотических средств, затем расфасовывала их и сбывала через тайники-закладки в различных районах Барнаула", – рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Также ее заключили под стражу.