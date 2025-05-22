В Барнауле задержали мигрантку с 100 граммами "синтетики", и это была не ткань
Девушку заключили под стражу
22 мая 2025, 10:30, ИА Амител
В Барнауле на улице Маяковского полицейские задержали 27-летнюю уроженку страны ближнего зарубежья по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в МВД региона.
Во время личного досмотра у девушки нашли и изъяли 66 граммов "синтетики". При дальнейшем обыске в арендованной ею квартире правоохранители обнаружили еще более 50 граммов запрещенных веществ.
"Задержанная являлась курьером-закладчиком интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Фигурантка приобретала оптовые партии наркотических средств, затем расфасовывала их и сбывала через тайники-закладки в различных районах Барнаула", – рассказали в ведомстве.
В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Также ее заключили под стражу.
10:49:32 22-05-2025
Конкретно, из какой? Когда их перестанут впускать сюда? Зачем их так много здесь?
11:06:18 22-05-2025
Скормить ей всю дозу наркотиков и пусть идет домой.
Чтобы на своей шкуре почувствовала результат своей деятельности.
11:13:49 22-05-2025
напишите конкретно, из какой страны приехала
11:23:36 22-05-2025
гость (11:13:49 22-05-2025) напишите конкретно, из какой страны приехала... и на каких основаниях здесь находится
11:24:52 22-05-2025
А интернет-магазин закрыли или оставили пусть работает дальше?
12:07:08 22-05-2025
Мединский, Греф, Матвиенко, Жириновский - уроженцы стран ближнего зарубежья, они теперь тоже мигранты?
12:21:56 22-05-2025
Гость (12:07:08 22-05-2025) Мединский, Греф, Матвиенко, Жириновский - уроженцы стран бли... Они родились в СССР. Погуглите, что эти буквы значат.
13:00:01 22-05-2025
Гость (12:21:56 22-05-2025) Они родились в СССР. Погуглите, что эти буквы значат.... А как вы определяете? Кто до 1991 родился тот не мигрант, а кто после 1991 - уже мигрант?
12:25:05 22-05-2025
Греф и Жириновский вроде казахи.
11:52:54 23-05-2025
Ну и зачем России такие "специалисты"?