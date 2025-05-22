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В Барнауле задержали мигрантку с 100 граммами "синтетики", и это была не ткань

Девушку заключили под стражу

22 мая 2025, 10:30, ИА Амител

Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com
Фото: Scott Rodgerson / unsplash.com

В Барнауле на улице Маяковского полицейские задержали 27-летнюю уроженку страны ближнего зарубежья по подозрению в сбыте наркотиков в крупном размере. Об этом сообщили в МВД региона. 

Во время личного досмотра у девушки нашли и изъяли 66 граммов "синтетики". При дальнейшем обыске в арендованной ею квартире правоохранители обнаружили еще более 50 граммов запрещенных веществ.

"Задержанная являлась курьером-закладчиком интернет-магазина по продаже запрещенных веществ. Фигурантка приобретала оптовые партии наркотических средств, затем расфасовывала их и сбывала через тайники-закладки в различных районах Барнаула", – рассказали в ведомстве.

В отношении подозреваемой возбудили уголовное дело. Также ее заключили под стражу.

Барнаул борьба с наркотиками

Комментарии 10

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Гость

10:49:32 22-05-2025

Конкретно, из какой? Когда их перестанут впускать сюда? Зачем их так много здесь?

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Гость

11:06:18 22-05-2025

Скормить ей всю дозу наркотиков и пусть идет домой.
Чтобы на своей шкуре почувствовала результат своей деятельности.

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гость

11:13:49 22-05-2025

напишите конкретно, из какой страны приехала

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Гость

11:23:36 22-05-2025

гость (11:13:49 22-05-2025) напишите конкретно, из какой страны приехала... и на каких основаниях здесь находится

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5

11:24:52 22-05-2025

А интернет-магазин закрыли или оставили пусть работает дальше?

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Гость

12:07:08 22-05-2025

Мединский, Греф, Матвиенко, Жириновский - уроженцы стран ближнего зарубежья, они теперь тоже мигранты?

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Гость

12:21:56 22-05-2025

Гость (12:07:08 22-05-2025) Мединский, Греф, Матвиенко, Жириновский - уроженцы стран бли... Они родились в СССР. Погуглите, что эти буквы значат.

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Гость

13:00:01 22-05-2025

Гость (12:21:56 22-05-2025) Они родились в СССР. Погуглите, что эти буквы значат.... А как вы определяете? Кто до 1991 родился тот не мигрант, а кто после 1991 - уже мигрант?

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Гость

12:25:05 22-05-2025

Греф и Жириновский вроде казахи.

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russkiy

11:52:54 23-05-2025

Ну и зачем России такие "специалисты"?

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