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В Барнауле поймали последнего сбежавшего из антикафе енота

Животных искали и ловили два дня

18 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

Еноты Кнопочка и Ракета / Фото: vk.com/enotopia22
Еноты Кнопочка и Ракета / Фото: vk.com/enotopia22

В Барнауле поймали енота Ракету, который сбежал из антикафе "Енотопия" на проспекте Социалистическом, рассказали сотрудники заведения.

"Сегодня поймали Ракету. Теперь у малышей период карантина и адаптации. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал вместе с нами! Теперь все будет хорошо!" – говорится в сообщении.

16 сентября стало известно, что из "Енотопии" через вентиляцию сбежали два енота – Кнопочка и Ракета

17-го числа Кнопочку поймали, а Ракета, хоть и попадался в ловушку, сумел выбраться

Барнаул Хорошие новости животные

Комментарии 5

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Гость

16:15:10 18-09-2024

Бедные еноты!!!

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Гость

16:44:10 18-09-2024

Гость (16:15:10 18-09-2024) Бедные еноты!!!... охота на енота

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Гость

18:17:52 18-09-2024

Грусняхи...

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Кхм...

19:59:23 18-09-2024

Зря вы за этих пушистых бандитов переживаете. Они великолепно провели двое суток, ширкаясь по вентиляциям и подвалам.
😆

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Анна иванова

22:03:43 20-09-2024

Лучше помереть на свободе, чем всю. Жизнь помирать в неволе

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