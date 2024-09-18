В Барнауле поймали последнего сбежавшего из антикафе енота

Животных искали и ловили два дня

18 сентября 2024, 14:50, ИА Амител

Еноты Кнопочка и Ракета / Фото: vk.com/enotopia22

В Барнауле поймали енота Ракету, который сбежал из антикафе "Енотопия" на проспекте Социалистическом, рассказали сотрудники заведения.

"Сегодня поймали Ракету. Теперь у малышей период карантина и адаптации. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал вместе с нами! Теперь все будет хорошо!" – говорится в сообщении.

16 сентября стало известно, что из "Енотопии" через вентиляцию сбежали два енота – Кнопочка и Ракета.

17-го числа Кнопочку поймали, а Ракета, хоть и попадался в ловушку, сумел выбраться.