В Барнауле поймали последнего сбежавшего из антикафе енота
Животных искали и ловили два дня
18 сентября 2024, 14:50, ИА Амител
Еноты Кнопочка и Ракета / Фото: vk.com/enotopia22
В Барнауле поймали енота Ракету, который сбежал из антикафе "Енотопия" на проспекте Социалистическом, рассказали сотрудники заведения.
"Сегодня поймали Ракету. Теперь у малышей период карантина и адаптации. Спасибо всем, кто поддерживал и переживал вместе с нами! Теперь все будет хорошо!" – говорится в сообщении.
16 сентября стало известно, что из "Енотопии" через вентиляцию сбежали два енота – Кнопочка и Ракета.
17-го числа Кнопочку поймали, а Ракета, хоть и попадался в ловушку, сумел выбраться.
16:15:10 18-09-2024
Бедные еноты!!!
16:44:10 18-09-2024
Гость (16:15:10 18-09-2024) Бедные еноты!!!... охота на енота
18:17:52 18-09-2024
Грусняхи...
19:59:23 18-09-2024
Зря вы за этих пушистых бандитов переживаете. Они великолепно провели двое суток, ширкаясь по вентиляциям и подвалам.
😆
22:03:43 20-09-2024
Лучше помереть на свободе, чем всю. Жизнь помирать в неволе