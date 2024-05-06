В Барнауле пожаловались на давку и духоту в автобусе № 20
По словам кондуктора, на линии мало автобусов, потому что большая часть сотрудников бастует из-за понижения зарплаты
06 мая 2024, 11:22, ИА Амител
Жительница Барнаула пожаловалась на давку и невозможность зайти в автобус № 20. Ее слова приводит "Инцидент Барнаул".
По информации горожанки, утром 6 мая в салон "невозможно было зайти" и "люди просто давили друг друга". В итоге многие оставались на остановке ждать следующий автобус.
Кроме того, в салоне была "неимоверная духота".
"Кондуктор сообщила, что большая часть автобусов бастует в связи с понижением зарплаты, поэтому не вышли на маршрут! Когда у нас разберутся с транспортом? Подняли оплату, а результат еще хуже!" – посетовала местная жительница.
6 мая в Барнауле возобновили автобусный маршрут № 1. На линию вышли новые автобусы.
11:35:20 06-05-2024
Такая политика, что человек с утра должен прочувствовать свое униженное положение. После утреннего унижения в ОТ, не так контрастно получить долю унижения от начальничков и чиновничков. Гармонично получается - стабильно.
11:41:36 06-05-2024
"Кондуктор сообщила, что большая часть автобусов бастует в связи с понижением зарплаты"
Ну что-же,придётся опять просить увеличить стоимость проезда!
11:41:44 06-05-2024
Значит все стабильно. ничего нового в 20 автобусе
12:05:57 06-05-2024
а это интересно, просили поднять тариф для повышения зп работникам, по факту тариф подняли, а зп урезали? Классика!
12:07:05 06-05-2024
Подтверждаю. Не было даже места на длинном поручне над головами, чтобы за него ухватиться. В итоге, после долгого скрипа, он отломился. Благо, что мужчины удержали и не сыграл по голове пассажирам
12:13:47 06-05-2024
А в новых автобусах зарплату обещают 60т.р.
17:58:37 06-05-2024
Гость (12:13:47 06-05-2024) А в новых автобусах зарплату обещают 60т.р.... Так обещали же 80? Разве нет?
12:33:31 06-05-2024
Транспортники держат чиновников за яички, и время от времени теребя и подёргивая...
12:43:47 06-05-2024
Как может бастовать автобус?
17:58:04 06-05-2024
Чучмек (12:43:47 06-05-2024) Как может бастовать автобус?... Обиделся. Колёса сказали «пш-ш-ш-ш-шь». Магнитола прохрипела «Ой, всё». На табло пропали цифры, превратившись в белый флаг.
12:44:55 06-05-2024
половина водителей ушли на новый 1й маршрут а остальным зарплату понизили ?
13:00:54 06-05-2024
Вот так и закрыли 19 автобус по желанию одного из перевозчиков.
Один бывший чиновник в феврале 2017 года открыл 29 маршрут, не стало учредителя и не стало автобусов - провали вместе с водителями, стало вдруг не выгодно.
13:02:46 06-05-2024
Трунспорт, ЖКХ, медицина, образование - это забота государства о человеке! Отдали на откуп барыгам капиталистам - получите , распишитесь, дальше капиталисты будут душить и повышать бесконечно прайс на свои услуги. Все эти отрасли должны быть только государственными , частник там может максимум подзаработать на коммерческих доп. сервисах! Так что, виной всему неумелое государственное управление, без знаний социологии, элементарной истории и прочее "коридорное образование"!
13:34:45 06-05-2024
гость (13:02:46 06-05-2024) Трунспорт, ЖКХ, медицина, образование - это забота государст... Насчет транспорта и барыг... Вам сколько лет, интересно? Не помните, какой ужас был с транспортом в Барнауле при СССР? Это сейчас поно частных автомобилей, а тогда их было раз в пять, а то и в десять меньше. Поэтому все пользовались общественным. Влезть а транспорт утром - это прям в драку. Маршруты ходили очень нерационально. Чтобы, допустим, проехать с Сулимы на Южный, надо было сделать 2 (!!!) пересадки - доехать на тройке до воксала, перестесть на трамвай "единицу", доехать до Спартака, там - на 109-й. Чтобы попасть с Солнечной поляны на Сулиму нао было ехать в центр на автобусе номер шесть, ьам пересаживаться на тройку и ехать на Сулиму.
А фото трамваев, идущих на заводы по утрам - это вообще битва за место на подножке.
Затянули свою пластринку, эмо-коммунисты. Да ужас было при большевиках с транспортом, сейчас даже самое ужасное, что есть - это десткий лепет по сравнению с тем, что было
13:54:16 06-05-2024
Сочиняете сказки (13:34:45 06-05-2024) Насчет транспорта и барыг... Вам сколько лет, интересно? Не ... Соглашусь. Помню как тяжко было на Южный ехать, когда 55 не было. Раз в 40-50 минут автобус был.
13:58:10 06-05-2024
Сочиняете сказки (13:34:45 06-05-2024) Насчет транспорта и барыг... Вам сколько лет, интересно? Не ... Если сейчас вернуть количество личных автомобилей и число пассажиров к уровню советских лет, наступит полный крах остатков системы общественного транспорта. Ни один частник не будет в состоянии вывезти такое количество людей
14:26:31 06-05-2024
Чучмек (13:58:10 06-05-2024) Если сейчас вернуть количество личных автомобилей и число па... Если ))) А если пылесосы и посудомоечные и стиральные машины убрать? )))
14:32:24 06-05-2024
Сочиняете сказки (13:34:45 06-05-2024) Насчет транспорта и барыг... Вам сколько лет, интересно? Не ... а где человек говорил про СССР? Речь идет про "барыг капиталистов", это немного другое. Когда ради выгоды вырезаются маршруты удобные гражданам. Если посмотреть список маршрутов общественного транспорта, например, 2000 года и текущий, то понятно, что в приоритете не забота о горожанах. Странным образом автобусы в середине 00-х ходили лучше, чем сейчас.
В городе практически не осталось управляемых муниципалитетом сфер: отопление и ГВС у частника, водоснабжение и водоотведение у частника, общественный транспорт у частника, парки отдыха у частника. А частный бизнес не предполагает социальной ориентированности.
15:31:31 06-05-2024
Сочиняете сказки (13:34:45 06-05-2024) Чтобы попасть с Солнечной поляны на Сулиму нао было ехать в центр на автобусе номер шесть, ьам пересаживаться на тройку и ехать на Сулиму.Перестаньте бредить... С Сулимы ходил автобус № 18. Конечная у него была, емнип, в районе конечной/разворотного кольца троллейбусов на Георгиева-Энтузиастов. Не один раз оттуда ездил к другу на Петрова/Поляна. И возвращался на автобусе ехавшем в обратную сторону. Я пишу про 83-95 года.
16:08:25 06-05-2024
Сочиняете сказки (13:34:45 06-05-2024) Насчет транспорта и барыг... Вам сколько лет, интересно? Не ... Прошло 30 лет со дня развала ссср. Может еще царя гороха вспомнить? Что добились за 30 лет? Ничего?
00:00:04 07-05-2024
Гость (16:08:25 06-05-2024) Прошло 30 лет со дня развала ссср. Может еще царя гороха всп... Ну как же - добились стабильности. Чиновники стабильно получают хорошие з/п и стабильно строят коттеджи и обновляют автопарк. Не? А ещё есть де-, ой нет, эффективные менеджеры на всех фронтах.
23:55:34 06-05-2024
Сочиняете сказки (13:34:45 06-05-2024) Насчет транспорта и барыг... Вам сколько лет, интересно? Не ... Не надо говорить про то, что было. Вы говорите про сейчас. А сейчас общественный транспорт в Барнауле - это скотство. И вопрос не решается уже долгие годы. Значит это кому-то выгодно. Время покажет, кому.
13:36:11 06-05-2024
Что-то мне подсказывает, что БЛАБЛАКАр рано ушел из России
13:50:14 06-05-2024
гость (13:36:11 06-05-2024) Что-то мне подсказывает, что БЛАБЛАКАр рано ушел из России... Ну вообще-то он не ушел))
14:10:21 06-05-2024
Если человек не хочет вам продавать товар или услугу - невозможно его заставить это делать. Ищите взаимовыгодные условия: повышайте цену проезда, выдавайте субсидии. Запускайте других перевозчиков, чтобы была конкуренция. Если конкуренция есть, а никто не хочет возить - значит занятие действительно нерентабельное, и причина не в перевозчике, а в низких доходах населения.
14:58:30 06-05-2024
Гость (14:10:21 06-05-2024) Если человек не хочет вам продавать товар или услугу - невоз... Проблема в жадности перевозчиков. Личный транспорт исключительно внедорожники премиум класса ( не старше 2 лет), жилье коттеджи ( в некоторые комнаты не заходил ни кто с момента ремонта), ежегодный отдых только в странах Европы (даже сейчас). А чтобы купить новые автобусы - снимаем процент с ЗП водителей и кондукторов. Ну, и теперь ни для кого не секрет, что и чиновники из этой же "кормушки" едят.
Не сочтите за фразу "народ сам во всем виноват", но вы пробовали проехать утром в ОТ? Народ откровенно воняет. Про средства гигиены мало кто слышал. У меня парфюм дома и на работе. Добрался до работы - хоть в душ заново иди. От дома до работы ходит автобус,( билет 30 руб, на личном автомобиле 120 на бензин) Я бы с удовольствием ездил на ОТ, но на павловском тракте он уже битком ,а ехать в центр, транспорт внутри грязный (под сидением водителя комки грязи еще с прошлого лета), народ вонючий ( то сигареты с запахом "семеро с#али-один курит", то перегар, то запах откровенно грязного тела) и все это под надежной " крышей" лобби.
15:25:13 06-05-2024
Гость (14:10:21 06-05-2024) Если человек не хочет вам продавать товар или услугу - невоз... Куда ещё задирать цену? Она и без того едва ли не самая высокая в стране?