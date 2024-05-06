В Барнауле пожаловались на давку и духоту в автобусе № 20

По словам кондуктора, на линии мало автобусов, потому что большая часть сотрудников бастует из-за понижения зарплаты

06 мая 2024, 11:22, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: pxhere.com

Жительница Барнаула пожаловалась на давку и невозможность зайти в автобус № 20. Ее слова приводит "Инцидент Барнаул".

По информации горожанки, утром 6 мая в салон "невозможно было зайти" и "люди просто давили друг друга". В итоге многие оставались на остановке ждать следующий автобус.

Кроме того, в салоне была "неимоверная духота".

"Кондуктор сообщила, что большая часть автобусов бастует в связи с понижением зарплаты, поэтому не вышли на маршрут! Когда у нас разберутся с транспортом? Подняли оплату, а результат еще хуже!" – посетовала местная жительница.

6 мая в Барнауле возобновили автобусный маршрут № 1. На линию вышли новые автобусы.