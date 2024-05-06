Как выглядят внутри и снаружи новые автобусы № 1 в Барнауле, вышедшие на линию 6 мая

Вскоре новый общественный транспорт появится и на маршруте № 10

06 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в понедельник, 6 мая, возобновили автобусный маршрут № 1. Напомним, новый общественный транспорт, закупленный для города, вышел на маршрут в специальном дизайне с Домом под шпилем.

"В новом автобусе прокатилась, по дизайну – один в один московские электробусы", – отметила наш корреспондент.

Судя по данным карт, позволяющим следить за общественным транспортом онлайн, сейчас на линии 14 автобусов.

Вскоре новые автобусы выйдут и на маршрут № 10: для этого необходимо доукомплектовать штат водителей.