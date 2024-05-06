НОВОСТИТранспорт

Как выглядят внутри и снаружи новые автобусы № 1 в Барнауле, вышедшие на линию 6 мая

Вскоре новый общественный транспорт появится и на маршруте № 10

06 мая 2024, 10:30, ИА Амител

Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина

В Барнауле в понедельник, 6 мая, возобновили автобусный маршрут № 1. Напомним, новый общественный транспорт, закупленный для города, вышел на маршрут в специальном дизайне с Домом под шпилем.

"В новом автобусе прокатилась, по дизайну – один в один московские электробусы", – отметила наш корреспондент.

Судя по данным карт, позволяющим следить за общественным транспортом онлайн, сейчас на линии 14 автобусов.

Вскоре новые автобусы выйдут и на маршрут № 10: для этого необходимо доукомплектовать штат водителей.

Новые автобусы поступили в Барнаул / Фото: t.me/mintrans22

В Минтрансе сказали, когда новые автобусы точно появятся на маршрутах в Барнауле

10 автобусов уже полностью приняли, по оставшимся есть небольшие замечания к оборудованию
НОВОСТИТранспорт
Барнаул общественный транспорт Хорошие новости

Комментарии 19

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1 маршрут

11:06:04 06-05-2024

никак они не выглядят, потому что в 7 часов их на линии не было, да и в 11 ч. не 14, а 5 автобусов

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Чучмек

13:07:25 06-05-2024

1 маршрут (11:06:04 06-05-2024) никак они не выглядят, потому что в 7 часов их на линии не б... Четырнадцать машин сейчас на маршруте

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R22

11:06:50 06-05-2024

по дизайну – один в один московские электробусы"////
ну да, конечно... только боюсь представить - как расходиться людям между сидений? поджимать животики?

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Гость

11:33:04 06-05-2024

R22 (11:06:50 06-05-2024) по дизайну – один в один московские электробусы"////ну д... Не отращивать их)))

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Гость

11:16:42 06-05-2024

Какая красота, побольше бы такого общественного транспорта в городе

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Эргономика

11:25:39 06-05-2024

Проектировщик салона вообще не имеет представления о давке и переполненности автобусов. Что мешало подсмотреть куда более удачные компоновки решений от других производителей. И уж верх невежества подлокотники у сидений. Спасибо хоть не у каждого сиденья. В общем деньги снова не на то потрачены, что действительно создавало бы удобство для общества.

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Гость

11:50:04 06-05-2024

Интервал движения очень большой, 4 автобуса на Спартака 2 толкутся

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R22

11:58:24 06-05-2024

прошлым летом был в Питере. очень понравились автобусы "Волгабас" - и ходом, и компоновкой салона, причем есть и унитарные модели, и сочленные (они же "гармошки"). почему не рассматривали их - не понятно.... правда не знаю про стоимость тех и этих китайцев, может кто просветит?

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Гость

12:23:30 06-05-2024

R22 (11:58:24 06-05-2024) прошлым летом был в Питере. очень понравились автобусы "Волг... Это НЕФАЗы, а китайцы у тебя в голове.

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ворчун

18:57:40 06-05-2024

R22 (11:58:24 06-05-2024) прошлым летом был в Питере. очень понравились автобусы "Волг... Волгабас — это из которых моторы на ходу выпадают? 🤣

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Гость

12:23:50 06-05-2024

Вообще то эти не китайцы , а наши - НЕФАЗ с начинкой КАМАЗА. Работал в Якутии там такие показали себя отлично в Северных условиях.Не чета Китайцам.

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Гость

12:55:38 06-05-2024

сколько сидячих мест? Есть ли кондиционер?

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Гость

13:23:33 06-05-2024

похожи на 10-ки бело-зеленые - сидячих мест мало и расположены как попало. Но зато есть зарядка))
ЗЫ Кстати, интересно, когда возобновит свою работу маршрут №24?..

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Гость

13:35:55 06-05-2024

Гость (12:55:38 06-05-2024) сколько сидячих мест? Есть ли кондиционер?... Ога, и еще есть ли стюардесса на борту (это ну очень актуально в наших автобусах, особенно в час пик когда народ из-за давки тупо в автобус попасть не может).

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читатель

13:43:33 06-05-2024

почему-то ходят старым маршрутом. рисовали с заходом на 65 лет победы?

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Гость.

18:34:01 06-05-2024

А как расшифровать НЕФАЗ?

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Гость

08:42:13 07-05-2024

Гость. (18:34:01 06-05-2024) А как расшифровать НЕФАЗ?... Попробуй сообразить как назвать автобусы из Нефтекамска.

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Гость

21:51:44 06-05-2024

Проходы в автобусах такие, что только кондуктор пройдет и ВСЁ. Для кого такая узкая база у этих автобусов? Кондиционеры если и есть, то только для бутафории. Будут как в Сканиях включать печки для охлаждения двигателя.

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Гость

22:47:05 06-05-2024

Мамкины дизайнеры вовсю высказались) Вам естественно нужны транспортные средства размером с палубу парохода, с креслами Ямагучи, и желательно бесплатно. Вот только нет таковых вариантов) А НЕФАЗ вполне себе автобус - в НСК они давно эксплуатируются, и неплохо себя зарекомендовали.

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