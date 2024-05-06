Как выглядят внутри и снаружи новые автобусы № 1 в Барнауле, вышедшие на линию 6 мая
Вскоре новый общественный транспорт появится и на маршруте № 10
06 мая 2024, 10:30, ИА Амител
Автобус маршрута № 1 в Барнауле / Фото: amic.ru / Екатерина Смолихина
В Барнауле в понедельник, 6 мая, возобновили автобусный маршрут № 1. Напомним, новый общественный транспорт, закупленный для города, вышел на маршрут в специальном дизайне с Домом под шпилем.
"В новом автобусе прокатилась, по дизайну – один в один московские электробусы", – отметила наш корреспондент.
Судя по данным карт, позволяющим следить за общественным транспортом онлайн, сейчас на линии 14 автобусов.
Вскоре новые автобусы выйдут и на маршрут № 10: для этого необходимо доукомплектовать штат водителей.
11:06:04 06-05-2024
никак они не выглядят, потому что в 7 часов их на линии не было, да и в 11 ч. не 14, а 5 автобусов
13:07:25 06-05-2024
1 маршрут (11:06:04 06-05-2024) никак они не выглядят, потому что в 7 часов их на линии не б... Четырнадцать машин сейчас на маршруте
11:06:50 06-05-2024
по дизайну – один в один московские электробусы"////
ну да, конечно... только боюсь представить - как расходиться людям между сидений? поджимать животики?
11:33:04 06-05-2024
R22 (11:06:50 06-05-2024) по дизайну – один в один московские электробусы"////ну д... Не отращивать их)))
11:16:42 06-05-2024
Какая красота, побольше бы такого общественного транспорта в городе
11:25:39 06-05-2024
Проектировщик салона вообще не имеет представления о давке и переполненности автобусов. Что мешало подсмотреть куда более удачные компоновки решений от других производителей. И уж верх невежества подлокотники у сидений. Спасибо хоть не у каждого сиденья. В общем деньги снова не на то потрачены, что действительно создавало бы удобство для общества.
11:50:04 06-05-2024
Интервал движения очень большой, 4 автобуса на Спартака 2 толкутся
11:58:24 06-05-2024
прошлым летом был в Питере. очень понравились автобусы "Волгабас" - и ходом, и компоновкой салона, причем есть и унитарные модели, и сочленные (они же "гармошки"). почему не рассматривали их - не понятно.... правда не знаю про стоимость тех и этих китайцев, может кто просветит?
12:23:30 06-05-2024
R22 (11:58:24 06-05-2024) прошлым летом был в Питере. очень понравились автобусы "Волг... Это НЕФАЗы, а китайцы у тебя в голове.
18:57:40 06-05-2024
R22 (11:58:24 06-05-2024) прошлым летом был в Питере. очень понравились автобусы "Волг... Волгабас — это из которых моторы на ходу выпадают? 🤣
12:23:50 06-05-2024
Вообще то эти не китайцы , а наши - НЕФАЗ с начинкой КАМАЗА. Работал в Якутии там такие показали себя отлично в Северных условиях.Не чета Китайцам.
12:55:38 06-05-2024
сколько сидячих мест? Есть ли кондиционер?
13:23:33 06-05-2024
похожи на 10-ки бело-зеленые - сидячих мест мало и расположены как попало. Но зато есть зарядка))
ЗЫ Кстати, интересно, когда возобновит свою работу маршрут №24?..
13:35:55 06-05-2024
Гость (12:55:38 06-05-2024) сколько сидячих мест? Есть ли кондиционер?... Ога, и еще есть ли стюардесса на борту (это ну очень актуально в наших автобусах, особенно в час пик когда народ из-за давки тупо в автобус попасть не может).
13:43:33 06-05-2024
почему-то ходят старым маршрутом. рисовали с заходом на 65 лет победы?
18:34:01 06-05-2024
А как расшифровать НЕФАЗ?
08:42:13 07-05-2024
Гость. (18:34:01 06-05-2024) А как расшифровать НЕФАЗ?... Попробуй сообразить как назвать автобусы из Нефтекамска.
21:51:44 06-05-2024
Проходы в автобусах такие, что только кондуктор пройдет и ВСЁ. Для кого такая узкая база у этих автобусов? Кондиционеры если и есть, то только для бутафории. Будут как в Сканиях включать печки для охлаждения двигателя.
22:47:05 06-05-2024
Мамкины дизайнеры вовсю высказались) Вам естественно нужны транспортные средства размером с палубу парохода, с креслами Ямагучи, и желательно бесплатно. Вот только нет таковых вариантов) А НЕФАЗ вполне себе автобус - в НСК они давно эксплуатируются, и неплохо себя зарекомендовали.