В Барнауле пожаловались на дрифтеров, катающихся на кольце Малахова – Власихинская

По словам местной жительницы, это происходит круглогодично

01 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на дрифтеров, которые постоянно катаются на кольце Малахова – Власихинская и мешают спать.

Ее сообщение опубликовано в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Круглогодично на кольце Малахова – Власихинская выползают такие "уникумы", людям спать просто невыносимо! Откроешь окна – шум дикий! Но и с закрытым окном он не меньше! Где вообще посты ДПС?" – посетовала горожанка.

В подтверждение своих слов женщина поделилась видео, на котором видно сразу трех любителей заносов, катающихся напротив "Волны".