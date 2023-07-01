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В Барнауле пожаловались на дрифтеров, катающихся на кольце Малахова – Власихинская

По словам местной жительницы, это происходит круглогодично

01 июля 2023, 11:00, ИА Амител

Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"
Кадр из видео: "Инцидент Барнаул"

Жительница Барнаула пожаловалась на дрифтеров, которые постоянно катаются на кольце Малахова – Власихинская и мешают спать.

Ее сообщение опубликовано в сообществе "Инцидент Барнаул".

"Круглогодично на кольце Малахова – Власихинская выползают такие "уникумы", людям спать просто невыносимо! Откроешь окна – шум дикий! Но и с закрытым окном он не меньше! Где вообще посты ДПС?" – посетовала горожанка.

В подтверждение своих слов женщина поделилась видео, на котором видно сразу трех любителей заносов, катающихся напротив "Волны". 

Барнаул Транспорт жалобы и просьбы

Комментарии 2

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Гость

11:16:57 01-07-2023

Жаловаться нужно не на дристёров, а на полицаев-дармаедов.

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Элен без ребят

07:36:19 02-07-2023

Гость (11:16:57 01-07-2023) Жаловаться нужно не на дристёров, а на полицаев-дармаедов. ... гаишников (в моем идеальном мире они называются именно так) не хватает физически. живу на пр- те Ленина и тоже хотела бы видеть их почаще, но как показала оптимизация и улучшайзинг ОВД, про свои хотелки я могу забыть. так что жаловаться в этой ситуации можно только в Спортлото.

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