В Барнауле пожаловались на "невероятное количество наркоманов"

Жительница города рассказала, что видела, как трое молодых мужчин искали закладку напротив детского сада № 262

07 апреля 2023, 13:31, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на наркоманов, которые ищут закладки на глазах у детей. Её пост опубликован в сообществе Barnaul 22.

"В городе какое-то невероятное количество наркоманов! Ищут и днём и ночью свои закладки, причём повсюду", – пишет горожанка.

В качестве примера она привела трёх молодых мужчин, которые искали закладку напротив детсада № 262 вдоль расположенного рядом жилого дома № 162 по улице Малахова. По её словам, "искали очень долго", но, "видимо, не нашли". При этом всё происходило на глазах у детей.