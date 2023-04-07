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В Барнауле пожаловались на "невероятное количество наркоманов"

Жительница города рассказала, что видела, как трое молодых мужчин искали закладку напротив детского сада № 262

07 апреля 2023, 13:31, ИА Амител

Кадр из видео: Barnaul 22
Кадр из видео: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на наркоманов, которые ищут закладки на глазах у детей. Её пост опубликован в сообществе Barnaul 22.

"В городе какое-то невероятное количество наркоманов! Ищут и днём и ночью свои закладки, причём повсюду", – пишет горожанка.

В качестве примера она привела трёх молодых мужчин, которые искали закладку напротив детсада № 262 вдоль расположенного рядом жилого дома № 162 по улице Малахова. По её словам, "искали очень долго", но, "видимо, не нашли". При этом всё происходило на глазах у детей.

Барнаул борьба с наркотиками жалобы и просьбы

Комментарии 20

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Гость

13:34:37 07-04-2023

Они тоже могут в новых регионах Родину защищать, быстрей вылечатся. И им и обществу хорошо

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о закладках...

13:55:02 07-04-2023

Ссылка на видео с камер видеонаблюдения: https://cloud.mail.ru/public/pLjH/5UAJJN5Sd адрес Островского, 8 (5 подъезд). 5 молодых людей, которые там не проживают заходят в подъезд в 7:01 утра!!! ЗАЧЕМ??? Находятся там 28 минут пока один из жильцов не выгоняет их по пути на работу. Что они там делали - пусть разбирается полиция (заявление направлено 04.04.2023). Но после таких гостей почтовые ящики вывернуты, кабель-каналы оторваны, отгибают углы у электрощитков. Рыщут по подъезду в поисках чего-то...

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Гость

14:11:13 07-04-2023

о закладках... (13:55:02 07-04-2023) Ссылка на видео с камер видеонаблюдения: https://cloud.mail.... побольше таких "неизвестно что делающих в чужих подъездах" выставлять на всеобщее обозрение. Мамки узнают своих дочек/сыночек, зададут им правильные вопросы.

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Гость

14:37:37 07-04-2023

о закладках... (13:55:02 07-04-2023) Ссылка на видео с камер видеонаблюдения: https://cloud.mail.... В нашем подъезде в горшках с цветами оставляли закладки, а потом подростки в ночи заходили и курили чтото вонючее, разбивая цветы и бросая бутылки, опплевывая лифт. При том что у нас охрана на подъезде сидит:)))

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Гость

20:28:52 07-04-2023

Гость (14:37:37 07-04-2023) В нашем подъезде в горшках с цветами оставляли закладки, а п... Ну так привет вашей "охране".

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Гость

14:00:32 07-04-2023

Может они ключи от квартиры искали или ещё что-нибудь...

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Гость

15:14:26 07-04-2023

Гость (14:00:32 07-04-2023) Может они ключи от квартиры искали или ещё что-нибудь...... В чужом подъезде в 7 утра. Ага

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Гость

14:09:16 07-04-2023

Совесть потеряли, вот и ищут

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Прохожий

14:09:48 07-04-2023

Я как-то хотел котёнка подвального погладить, рядом с одним из подъездов дома, в котором живу. Так одна дамочка ведро негатива на меня опрокинула, намекая, что тоже ищё закладки. Вот что за люди, что за страна...

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Гость

14:16:04 07-04-2023

Прохожий (14:09:48 07-04-2023) Я как-то хотел котёнка подвального погладить, рядом с одним ... В наше непростое время нужно быть максимально бдительным. А эти наркожабы и правда одолели...

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Гость

14:33:24 07-04-2023

Прохожий (14:09:48 07-04-2023) Я как-то хотел котёнка подвального погладить, рядом с одним ... Понравилось про котенка

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Строгая

14:40:55 07-04-2023

Прохожий (14:09:48 07-04-2023) Я как-то хотел котёнка подвального погладить, рядом с одним ... Котенок мог быть лишайным. Дамочка спасла тебя.

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Гость

15:13:01 07-04-2023

Прохожий (14:09:48 07-04-2023) Я как-то хотел котёнка подвального погладить, рядом с одним ... Этого наркомана тоже возьмите на контроль

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яжемать

14:15:07 07-04-2023

о закладках... (13:55:02 07-04-2023) Ссылка на видео с камер видеонаблюдения: https://cloud.mail.... Всё правильно -пусть теперь полиция разбирается, они за это зарплату получают. В это время мог ребенок спускаться в школу, неизвестно, что у этих "гостей" на уме...

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Гость

14:16:55 07-04-2023

Это правда, страна скатывается, на домах их рекламные граффити, весь город усыпан этими картинками.

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Элен без ребят

14:49:53 07-04-2023

наркош и правда много развелось! или раньше они все крутились вокруг ямы и в других районах были незаметны?

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Гость

15:09:39 07-04-2023

Вернуть статью за употребление

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Гость

15:33:09 07-04-2023

подруга искала временную работу, откликалась на разные вакансии, администратор, помощник руководителя и тп., практически с каждого третьего объявления после ее отклика присылали информацию о закладках...озвучивали график, цену за 1 закладку...

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Гость

15:44:40 07-04-2023

Гость (15:33:09 07-04-2023) подруга искала временную работу, откликалась на разные вакан... ну и куда полиция смотрит?

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Гость

18:06:50 07-04-2023

Гость (15:44:40 07-04-2023) ну и куда полиция смотрит?... В свой карман...

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