В Барнауле пожаловались на работу маршрутного такси № 59

По словам горожанина, вечером добраться домой на этой маршрутке "невозможно"

09 апреля 2024, 10:00, ИА Амител

Салон автобуса / Фото: unsplash.com

Житель Барнаула пожаловался на работу маршрутки № 59. По его словам, это маленький автобус с соответствующей вместимостью, который ездит "как хочет".

"Промежутки между автобусами – около 30 минут! Вечером добраться домой невозможно, так как они полные проходят мимо, или, кто попал в пробку, полупустые пролетают мимо остановок", – рассказал amic.ru горожанин.

Ранее барнаульцы пожаловались на "отвратительное состояние" дороги у автобусной остановки "Больница Трансмаш".