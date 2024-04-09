В Барнауле пожаловались на работу маршрутного такси № 59
По словам горожанина, вечером добраться домой на этой маршрутке "невозможно"
09 апреля 2024, 10:00, ИА Амител
Салон автобуса / Фото: unsplash.com
Житель Барнаула пожаловался на работу маршрутки № 59. По его словам, это маленький автобус с соответствующей вместимостью, который ездит "как хочет".
"Промежутки между автобусами – около 30 минут! Вечером добраться домой невозможно, так как они полные проходят мимо, или, кто попал в пробку, полупустые пролетают мимо остановок", – рассказал amic.ru горожанин.
Ранее барнаульцы пожаловались на "отвратительное состояние" дороги у автобусной остановки "Больница Трансмаш".
10:44:11 09-04-2024
Сщгласен насчёт маршрута № 59. А 51-й чем лучше? Отстой полный. Со Школы Садоводов народ набился и на Южном уже не войдёшь. Большие автобусы не судьба на линию поставить ? Ведь 55-й маршрут нормально работает, без претензий.
11:00:49 09-04-2024
Ну вы, это самого того не шумите тут. Стоимость повышают,а вы лезете тут. Потом, потом пошумите. А то с вами одни проблемы, нашли время. Не раньше не позже.
11:25:30 09-04-2024
Гость (11:00:49 09-04-2024) Ну вы, это самого того не шумите тут. Стоимость повышают,а ... Остроумием решил(ла) блеснуть? Неудачно. Книг мало прочитано в своё время!
11:27:59 09-04-2024
Автобус маршрута №1 вообще пропал с дорог г.Барнаула!Раньше хоть один ездил старенький.
11:30:28 09-04-2024
после восьми вечера в Лебяжку и Черницкий вообще не на чем уехать, нет ни одного автобуса. Продлите движение хотя бы до десяти.
11:41:21 09-04-2024
После 9вечера с вокзала уже маршрутки не ходят в сторону Докучаева. Очень часто стали автобусы проезжать мимо остановок. Валидаторы так и не установили на маршрутах 27,58,50...так народ и переводит на карту у кого нет налички. Говорилки обьявляющие остановки тоже все замолчали.
08:55:18 12-04-2024
Гость (11:41:21 09-04-2024) После 9вечера с вокзала уже маршрутки не ходят в сторону Док... Они и днем ходят раз в 15 минут. Как и троллейбус 6 маршрута.
Все маршруты, что ходят по Юрина, кроме 144, в сторону Докучаева - увеличили интервал до 10-15 минут и ходят забитыми.
Но зато надо увеличивать сумму проезда :D
11:51:40 09-04-2024
А почему не обратить внимание на 256 маршрут. Там вообще они чувствуют себя монополистами. Когда хочу , тогда еду. В выходные дни не возможно уехать утром.
13:33:06 09-04-2024
Действительно маршрут №59 безобразно ходит. Проверку надо проводить не только на "Спартак-2", но и на конечных остановках других маршрутов.
14:00:25 09-04-2024
Самый хороший маршрут - это 29, владелец врёт, что на линии 6 автобусов, на самом деле два! По выходным- ни одного. Когда запускали маршрут было 24 автобуса, затем - 18, сейчас их всего -6, осталные продал бизнесмен-перевозчик?
07:59:03 10-04-2024
Уже год пишу про 59 маршрут. Автобусы грязные ВНУТРИ на всех поверхностях - камеры, панель приборов, рамки стекол ( где локтями не вытирают пассажиры). Все претензии комитета по дорожному хозяйству что люди на машинах возят ОДНУ свою Ж..У ( жену) а могли бы взять попутчиков или уехать на ОТ разбиваются о состояние подвижного состава. И ДА водители очень неохотно рассчитывают по терминалу. С остановки АЯС в сторону Южного сегодня в 6:50 в умном транспорте график: Троллейбус № 7- через 10 минут, автобус 18 - через 36 минуть. ВСЕ !!!!. То есть даже если 59 на линии то он приедет не раньше чем через 37 минут...А есил он полный проедет мимо - на работу опоздал..
18:52:18 15-04-2024
А 29 маршрут куда пропал? И так безобразно ходил, а сейчас вообще нет. Только всё за проезд поднимают. Томенко с администрацией города заставить на этих маршрутах поездить.