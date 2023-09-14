В Барнауле пожаловались на ремонт дороги поверх луж
Работы проходят на улице Малахова
14 сентября 2023, 12:19, ИА Амител
Кадр: Barnaul 22
Житель Барнаула рассказал о ремонте дороги на улице Малахова, где укладывают асфальт поверх луж. Слова горожанина приводит Barnaul 22.
"Все лето дорога простояла со снятым покрытием, дорожники же дождались осенних дождей и приступили к работам. Может, я отстал от жизни и не знаю новых технологий?" – поинтересовался мужчина.
Судя по кадрам, работы проходят в районе остановки "Депо № 3".
Ранее рассказали, какие дороги в Барнауле планируют отремонтировать в 2024 году.
13:37:39 14-09-2023
Так всегда стараются в лужи ложить чтобы без работы не остаться! А то не дай бог долго прослужит дорога..
13:46:35 14-09-2023
при работе при неблагоприятных погодных условиях оплата выше...