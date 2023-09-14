В Барнауле пожаловались на ремонт дороги поверх луж

Работы проходят на улице Малахова

14 сентября 2023, 12:19, ИА Амител

Кадр: Barnaul 22

Житель Барнаула рассказал о ремонте дороги на улице Малахова, где укладывают асфальт поверх луж. Слова горожанина приводит Barnaul 22.

"Все лето дорога простояла со снятым покрытием, дорожники же дождались осенних дождей и приступили к работам. Может, я отстал от жизни и не знаю новых технологий?" – поинтересовался мужчина.

Судя по кадрам, работы проходят в районе остановки "Депо № 3".

Ранее рассказали, какие дороги в Барнауле планируют отремонтировать в 2024 году.