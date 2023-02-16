В Барнауле пожаловались на ржавый столб козырька подъезда

По словам горожанки, управляющая компания собирается заменить опору только летом

16 февраля 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на проржавевший столб, который держит бетонный козырёк первого подъезда дома № 20 по ул. Панфиловцев.

"Управляющая компания "Эталон" давно в курсе, но на основании осмотра мастером принято решение произвести замену летом. Видимо, столб сам лично пообещал мастеру, что он не упадёт", – приводятся слова женщины в телеграм-канале Barnaul 22.

Горожанка добавила, что "существует угроза жизни всем жильцам данного подъезда, поскольку с обратной стороны столб тоже повреждён коррозией".