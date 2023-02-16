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В Барнауле пожаловались на ржавый столб козырька подъезда

По словам горожанки, управляющая компания собирается заменить опору только летом

16 февраля 2023, 11:40, ИА Амител

Фото: Barnaul 22
Фото: Barnaul 22

Жительница Барнаула пожаловалась на проржавевший столб, который держит бетонный козырёк первого подъезда дома № 20 по ул. Панфиловцев.

"Управляющая компания "Эталон" давно в курсе, но на основании осмотра мастером принято решение произвести замену летом. Видимо, столб сам лично пообещал мастеру, что он не упадёт", – приводятся слова женщины в телеграм-канале Barnaul 22.

Горожанка добавила, что "существует угроза жизни всем жильцам данного подъезда, поскольку с обратной стороны столб тоже повреждён коррозией".

Комментарии 23

  • Оно так ржавеет наверное лет 10 что подвигло именно сейчас жаловаться не в ЖИ/Прокуратуру а сюда?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • угроза жизни всем жильцам------ не собирайтесь всем подъездом под козырьком!!!
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, именно сейчас жаловаться --- Как заметили, так и пожаловались)
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Флешмоб: "Стоим всем домом до конца под козырьком"... шел 127 день круглосуточного стояния...
    16 февраля, Гость   Ответить
  • - Как заметили, так и пожаловались) ... как свалится приходите.хих
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Правильно, что пожаловались! пока "гром не грянул!"
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Так они, скорее всего, за текущее содержание дома не платят, а ремонта хотят. У нас пол.дома не платили и жаловались везде, что ремонт не делают. Им и объяснили
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Так они, скорее всего, за текущее содержание дома не платят, а ремонта хотят. У нас пол.дома не платили и жаловались везде, что ремонт не делают. Им и объяснили---------------------- а, так у вас такой тариф, что управляющая компания всё равно в хорошем плюсе, если платы полдома ей хватает с лихвой! Иначе отказались бы от вашей многоэтажки. Но нет! Собирают деньги ни за что и ничего не делают, объясняльщики! Вы свой управляшке лучше объясните, что они мошенники. Хотя судя по вашему комменту, вы как раз работник компании.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Мы же в праве решать за что и сколь платить и тариф на текущее содержание принимать . А .что управляющая компания много хочет и хватит им того , что даю. Ну , а дом он ветшает , гниют трубы трескаются стены ну и , что дом то не мой а вот квартира моя. И всё вокруг и сейчас ни чьё правда ? господа Собственники.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Что бы Ук все делала в доте тариф на СЖ должен быть не 9-11 рублей а все 50. Тогда и ждите ремонтов.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Мы же в праве решать за что и сколь платить и тариф на текущее содержание принимать ------------- ну да, конечно!))) Расскажите, как вы своё ПРАВО реализовать можете?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Хоть зажалуйтесь! Нет на них управы! Дворник крутился возле подъезда, имитируя трудовую деятельность. У двери многодневный ледяной горб. Выходите - падайте! На просьбу подолбить - ответ: «Зачем долбить, я солью посыпаю! А ты кто мне указывать?». Я ему: « Я здесь живу и плачу тебе за уборку!» Ответ: « Мне ты не платишь!». То есть чтобы убирали наледь у входа, надо доплачивать персонально дворнику! Куда идёт оплата за содержание жилья, что мы перечисляем УК? Помимо этого отдельной строкой идет доплата за уборку двора как «прочие расходы». Отдельно клининг подъезда. То есть практически всё вынесли в разные графы, а получатель один – управляющая компания. По сути, управляющие компании ничего не делают, только собирают деньги.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ваше право сменить УК - но вы все всегда только по инетам ноете. Нойте дальше.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Пфф, у нас вообще нет столбов, держится благодаря вере в царя и отечество, наверное
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Эталон как она есть. Эталон импотенции. Только деревья выпиливать и парковки разрешать за бабло.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Ваше право сменить УК - но вы все всегда только по инетам ноете. Нойте дальше.-------- вы меняли УК? Поделитесь опытом! Шило на мыло? Или вы только советы по инетам даёте?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • К примеру, если директор УК десятки лет занимает должность, имеет недвижимость в Германии, обеспечивает жизнь своей семьи в Евросоюзе, а в Барнауле жалуется, что маленькие тарифы и неплатежи собственников не позволяют ему ремонтировать подъезды - нет ли здесь какого-то противоречия?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • десятки лет занимает должность, имеет недвижимость - хватит завидовать, идите в директора
    16 февраля, Гость   Ответить
  • вы меняли УК? Ага. Наш домком, инициировал переход, подписали 70% собственников, все норм 10 лет полет нормальный.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • К примеру, если директор УК десятки лет занимает должность, имеет недвижимость в Германии,-------ой. не могу. И много вы знаете барнаульских директоров УК , которые занимают эту должность ДЕСЯТКИ лет ( то есть минимум 20 лет) и еще и недвижимость в Германии имеют?
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Гость, нет ли здесь какого-то противоречия? --- Нет, конечно, после оплаты налогов на имущество в Германии, отстегивания денежных средств на обеспечение безбедного существования его семьи в евросоюзе, на ремонт подъезда и не остается ничего, вот и приходится плакаться и повышать тарифы.
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Оооо, как наши люди "платят", так в Германии можно купить только деревянный сортир
    16 февраля, Гость   Ответить
  • Оооо, как наши люди "платят", так в Германии можно купить только деревянный сортир 41 минуту назад, Гость Ответить--------------------- ну да, управляшки в Барнауле существуют исключительно на добровольные пожертвования директоров УК))) Население ничего не платит))) То-то после посадок бывшие жкхэшники по выходу из тюрьмы за мошенничество и воровство снова правдами и неправдами, через подставных лиц лезут в этот бизнес. А про недвижимость у директора УК в Германии все знают. При этом подъезды в домах управляшки выглядят, как после ВОВ.
    16 февраля, Гость   Ответить
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